KXIP vs CSK, IPL 2019: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रविवार को किंग्स इलेवन पंजाब ने शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट का अंत किया। पिछले सीजन की तरह इस साल भी पंजाब ने शुरुआती मुकाबलों में जीत दर्ज किया, लेकिन बाद के मैचों में वह इस लय को बरकरार रखने में नाकाम रही। केएल राहुल के 71 रन की पारी की मदद से पंजाब ने मैच में छह विकेट से जीत दर्ज की। राहुल ने महज 36 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 5 छक्के और 7 चौके निकले। शानदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीतने वाले राहुल को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। मैच खत्म होने के बाद राहुल ने अपने साथी खिलाड़ी क्रिस गेल से बातचीत की। क्रिस गेल राहुल के साथ बिल्कुल बिंदास अंदाज में दिखाई पड़े। गेल ने अपने बालों को खोल रखा था जिस पर केएल राहुल ने हाथ फिराकर सही भी किया। राहुल ने गेल से इस लुक का राज पूछा तो उन्होंने कहा, ‘आज इस लीग का हमारा अंतिम मुकाबला था, इसलिए मैं इस पल को यादगार और मस्तीभरा बनाने की कोशिश कर रहा था।’

अपने साथ बल्लेबाजी को लेकर किए गए सवाल पर गेल ने राहुल से कहा, ‘तुम्हारे साथ बल्लेबाजी करना शानदार रहा। चेन्नई के खिलाफ तुम बिल्कुल निडर होकर खेले, उम्मीद करता हूं कि वर्ल्डकप के दौरान भी तुम्हारे बल्ले से इस तरह रन निकलेंगे। वेस्टइंडीज को छोड़ बाकी टीमों के खिलाफ तुम्हारे बल्ले से रन निकले यही मेरी कामना है।’ गेल की इस जवाब पर राहुल ने भी उन्हें वर्ल्डकप के लिए बेस्ट विशेज विश की। बता दें कि राहुल और गेल दोनों ही इस सीजन अपने बल्ले से किंग्स के लिए लगातार रन बनाते रहे हैं।

Gayle to Rahul: ‘You’re one of my best opening partners’ https://t.co/oGeoTk7Di8

