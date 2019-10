IND vs RSA, 3rd Test, South Africa tour of India, 2019: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली कुछ बदलाव कर सकते हैं। विराट कोहली दूसरे टेस्ट में 6 विकेट झटकने वाले उमेश यादव की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका दे सकते हैं। कुलदीप यादव तीसरे टेस्ट से पहले नेट पर लंबे समय तक प्रैक्टिस करते दिखाई पड़े और रांची की पिच स्पिनर के अनुकूल माना जाता रहा है, ऐसे में कुलदीप तीसरे मैच में खेलते नजर आ सकते हैं। कोहली पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अंतिम टेस्ट मैच में भी काफी कुछ दांव पर लगा है और उनकी टीम किसी भी तरह से ढिलायी नहीं बरतेगी। अंतिम टेस्ट मैच से पूर्व भारतीय टीम में बल्लेबाजी या गेंदबाजी में कोई खास कमजोरी नजर नहीं आती है।

भारतीय शीर्ष क्रम ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा ने लंबे प्रारूप में सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभायी है। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में पहली बार पारी का आगाज करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाये। वहीं मयंक अग्रवाल ने विशाखापत्तनम में दोहरा शतक लगाया तो पुणे में भी वह सैकड़ा जमाने में सफल रहे। पुणे में हालांकि कोहली ने 254 रन की जादुई पारी खेली जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है।

#TeamIndia trained at the nets at the JSCA Stadium in Ranchi ahead of the 3rd and final Test against South Africa.#INDvSA pic.twitter.com/EzB1nkI2sz

— BCCI (@BCCI) October 17, 2019