भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। बारिश के कारण तीसरे दिन लगभग 16 ओवर का खेल नहीं हो पाया और अब चौथे दिन का खेल आधा घंटा पहले शुरू होगा। भारत की ओर से सबसे अधिक तीन विकेट कुलदीप यादव ने अपने नाम किया। कुलदीप ने उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड और कप्तान टिम पेन को पवेलियन भेजने का काम किया। इन तीनों विकेट में हेड का विकेट कुलदीप के लिए बेहद अहम रहा। 56 गेंदों में 20 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हेड अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन कुलदीप की फिरकी के आगे वो भी बेबस नजर आए। कुलदीप ने हेड को 20 के स्कोर पर अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। कुलदीप ने दाईं तरफ छलांग लगा शानदार कैच पकड़ा और भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इस दौरान दूसरी स्लिप में खड़े कप्तान कोहली ने अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। कोहली ने पहले तो दौड़ लगाई और इसके बाद उन्होंने कुलदीप को गले लगा लिया।

इस दौरान कोहली हेड की ओर देखते हुए मुस्कुरा भी रहे थे। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया जब छह विकेट पर 236 रन बनाकर फॉलोऑन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था तब तीसरे सत्र में बारिश उसके बचाव में आई जिसके बाद आगे का खेल नहीं हो पाया। भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया से 386 रन आगे है। भारत ने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 622 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। ऐसे में देखना है कि पीटर हैंडसकॉम्ब (नाबाद 28) और पैट कमिन्स (नाबाद 25) ऑस्ट्रेलियाई संघर्ष को कहां तक खींच पाते हैं।

WICKET! Kuldeep catches Head (20) off his own bowling. A rash shot from the Aussie off a full toss and it’s 5-192 https://t.co/ac4JDQALfD #AUSvIND pic.twitter.com/u9cK7yRNCp

