INDC vs INDB, Final, Deodhar Trophy 2019-20: अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम की नाबाद अर्धशतकीय पारी से बांग्लादेश ने रविवार को भारत को 7 विकेट से हरा दिया। टी-20 में ऐसा पहली बार हुआ जब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जीत हासिल किया। एक तरफ जहां भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी तो वहीं दूसरी ओर देवधर ट्रॉफी के फाइनल मैच में कृष्णप्पा गौतम ने अपनी पारी से सभी का दिल जीत लिया। इंडिया सी के खिलाफ अंतिम ओवरों में गौतम ने 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 31 रन बनाए। गौतम की आतिशी बल्लेबाजी को देखने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें भारतीय टी-20 टीम नें शामिल करने की मांग चल पड़ी है। ट्विटर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली से लोग कृष्णप्पा गौतम को टीम में लेने की वकालत कर रहे हैं।

रांची में देवधर ट्रॉफी के फाइनल मैच में इंडिया सी के गेंदबाज दिवेश पठानिया के ओवर में गौतम ने लगातार बड़े शॉट्स लगाए। इस ओवर में गौतम ने तीन छक्के और दो चौके जड़कर टीम के स्कोर को मजबूत किया। बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने कई नए चेहरों को मौका दिया है। ऑस्ट्रेलिया में अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय सिलेक्टर्स अधिक से अधिक खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं।

ऐसे में फैंस की मांग है कि वह इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को भी मौका दें। देवधर ट्रॉफी ही नहीं कृष्णप्पा गौतम आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए भी कई अहम पारियां खेल चुके हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में 11 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाकर कृष्णप्पा गौतम ने राजस्थान को एक यादगार जीत दिलाया था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गौतम ने 4 गेंदों में 13 रनों की पारी खेलकर टीम को अंत के क्षणों में जीत दिलाई थी।

But then we don’t pick players like Krishnappa Gowtham for our T20I side. Another reminder of what he can do @BCCI

FFS, please play him in T20Is

Not sure what Sundar, Dhawan & Manish are doing in the team. #INDBvINDC#INDCvINDB#DeodharTrophy @BCCIdomestic#INDvBAN

— PK (@iPkoppula) November 4, 2019