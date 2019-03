IPL 2019, SRH vs KKR Live Cricket Score Streaming: केकेआर बनाम एसआरएच।

Indian Premier League, 2019 Eden Gardens, Kolkata 55/0 (6.1) Sunrisers Hyderabad VS Yet to Bat Kolkata Knight Riders Batsman R B SR David Warner * 34 21 161.9 Jonny Bairstow 17 17 100 Bowlers O R WKT Sunil Narine 1 11 0 Kuldeep Yadav * 0.1 1 0 Play in Progress ( Day - Match 2 ) Kolkata Knight Riders elected to field Commentary Full Scorecard

SRH vs KKR, VIVO IPL 2019 Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar Live Cricket, Star Sports 1 Hindi, 2 and 3 Live Cricket: सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल सीजन 12वें का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर केकेआर ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि आखिर हैदाराबाद के बल्लेबाज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं।आईपीएल का पहला मैच लो स्कोरिंग होने के बाद फैंस को इस मैच से खासी उम्मीदें होंगी। दिनेश कार्तिक की कप्तानी में केकेआर इस सीजन का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी। वहीं हैदराबाद को भी वॉर्नर की वापसी से खासी मजबूती मिलेगी।

सनराइजर्स ने शिखर धवन की जगह विजय शंकर, शाहबाज नदीम और अभिषेक शर्मा को शामिल किया लेकिन देखना होगा कि वे भारतीय सलामी बल्लेबाज के जाने से कैसे उबर पाते हैं। केकेआर की टीम में कप्तान दिनेश कार्तिक आईपीएल के मौके का फायदा उठाकर चयनकर्ताओं को आकर्षित करना चाहेंगे। गौतम गंभीर के जाने के बाद कार्तिक ने केकेआर की अगुआई की और टीम पिछले साल दूसरे एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से हारकर तीसरे स्थान पर रही।

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल के दूसरे मैच को आप रविवार को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी।

