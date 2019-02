नीतीश राणा ने गर्लफ्रेंड साची मारवाह से की शादी, पहुंचे ये क्रिकेटर्स

दिल्ली के क्रिकेटर नीतीश राणा ने अपनी गर्लफ्रेंड साची मारवाह के साथ शादी कर ली है। नीतीश लंबे समय से साची के साथ रिलेशनशिप में थे और सोमवार को उन्होंने इस रिश्ते को एक नया नाम दे दिया। नीतीश ने पिछले साल ही साची के साथ सगाई की थी। आईपीएल शुरू होने में अब कुछ ही हफ्तों का समय है। नीतीश आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के अहम खिलाड़ी हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं। साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीतीश राणा को 3 करोड़ 40 लाख में अपने साथ शामिल किया था। कोलकाता से पहले नीतीश मुंबई के लिए खेलते रहे हैं। नीतीश की शादी के मौके पर कई क्रिकेटर वहां नजर आए। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक भी इस शादी को अटेंड करने वहां पहुंचे। कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वैंकी मैसूर भी इस शादी में दोनों कपल्स को शुभकामनाएं देते नजर आए।

वैंकी मैसूर ने शादी की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इस तस्वीर में नीतीश राणा-साची मारवाह के साथ-साथ दिनेश कार्तिक और टीम के कोच अभिषेक नायर भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली रणजी टीम के खिलाड़ी उन्मुक्त चंद भी अपने दोस्त की शादी को खास बनाने वहां पहुंचे। नीतीश राणा के साथ दिल्ली के लिए खेलने वाले उनके दोस्त ध्रुव शौरी ने ही पिछले साल राणा की सगाई की खबर की पुष्टि की थी। ध्रुव शौरी भी इस शादी के मौके पर बाकी क्रिकेटर्स के साथ दिखाई पड़े।

Love to see the boys getting married! #fewmorehourstogo #onemoredown

Congratulations @NitishRana_27 Sanchi Marwah #cocktail #stayblessed pic.twitter.com/6p5YR49oFA

— Unmukt Chand (@UnmuktChand9) February 18, 2019