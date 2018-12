VIDEO: ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने विराट कोहली का उड़ाया मजाक, भड़के फैंस

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 दिसंबर से मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जाना है। तीसरे टेस्ट से पहले एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने सोशल मीडिया पर भारतीय कप्तान विराट कोहली का मजाक उड़ाया है। पर्थ में खेले गये दूसरे टेस्ट के बाद से ही विराट कोहली की आक्रामकता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिग्गज ने विराट कोहली को जरूरत से ज्यादा आक्रमक बताया। इसी बीच एक पत्रकार ने एक फनी वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए उसकी तुलना कोहली से की। इस वीडियो में एक बल्लेबाज का आउट होने के बाद उसका फ्रसट्रेशन दिखाया जा रहा है। पत्रकार ने इस वीडियो के साथ लिखा, ” ‘विराट का नाम लिखते हुए, देखिये जब मैदान पर चीजें आपके हिसाब से नहीं हो क्या करना चाहिए।’ पत्रकार के इस ट्वीट पर कई क्रिकेट फैंस ने आलचनाएं की। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन कोहली और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन के बीच मैदान पर कई बार झड़प देखने को मिली। इसके साथ ही ऋषभ पंत-मार्कस हैरिस और नाथ लॉन-ईशांत शर्मा के बीच भी कुछ बातें हुई जो स्टंप माइक में कैद हो गई।

मेलबर्न की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड के पहले राउंड के कुछ मैच यहां खेले गए। पिच क्यूरेटर ने इस ड्रॉप इन पिच में हालांकि कुछ बदलाव किए हैं। तीसरे मैच में दोनों टीमों की कोशिश जीत हासिल कर साीरीज पर बढ़त बनाने की होगी। वहीं भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि पर्थ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में हार के बावजूद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने का दम रखती है।

Here’s Virat showing everyone how to behave when things don’t go your way on the field pic.twitter.com/w596J02n2V

— Dennis Tareen (@DennisCricket_) December 20, 2018