पहले मैच में भारत की हाथों हार झेलने वाली इंग्लैंड की टीम ने मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाया। इस मैच में इंग्लैंड की बल्लेबाजी और गेंदबाडजी दोनों ही फ्लॉप रही। टीम जेसन रॉय और जोस बटलर से मिली अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सकी और 20 ओवर में भारत के सामने सिर्फ160 रनों का लक्ष्य ही खड़ा कर सकी। इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने आसानी के साथ दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। मैदान पर हार से निराश इंग्लैंड के खिलाड़ी कुछ समय बाद अपने ड्रेसिंग रूम चले गए। ड्रेसिंग रूम में जाने के कुछ समय बाद ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दरअसल, फीफा विश्व कप में इंग्लैंड और कोलंबिया के बीच खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड की टीम को जीत मिली। वर्ल्ड कप में पहली बार पेनल्टी शूट-आउट में गोल कर इंग्लैंड की टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी उछलते-कूदते गाना गाने के साथ-साथ डांस करते भी नजर आए। इस जीत ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भारत से मिली हार को भुलाने में मदद की।

इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने 54 गेंदों में 10 चौके और पांच छक्कों की मदद से शतकीय पारी खेली। यह उनका टी-20 में दूसरा शतक रहा। वह टी-20 में दो शतक लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बने। राहुल की इस पारी के सामने इंग्लैंड का लक्ष्य बेहद छोटा हो गया, मैच के बाद कप्तान कोहली ने भी राहुल की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। इस मैच में रोहित और राहुल ने दूसरे विकेट के लिए 123 रनों की बहुमूल्य साझेदारी निभाई।

England Cricket Team lost T20 match to India, but couldn’t stop celebrating @England dramatic win over Colombia and making entry into the Quarter Finals @FIFAWorldCup I loveeee this game Football #ENG #ENGCOL pic.twitter.com/N6gqUIAczv

— Manoj Lad (@BeardedRedDevil) July 4, 2018