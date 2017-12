विराट, अनुष्का की शादी: सलमान को नहीं मिला न्योता तो खान ने भी अब तक नहीं दी बधाई

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सोमवार को इटली में शादी कर ली। दोनों ने अपनी शादी की खबर को सोशल मीडिया पर एक बेहद खूबसूरत कैप्शन के साथ साझा किया और सभी को धन्यवाद कहा। ट्वीट करते ही सोशल मीडिया पर दोनों को लोगों ने बधाइयां देनी शुरू कर दी। शुभकामना संदेश देने वालों की कतार में बॉलीवुड और क्रिकेट जगत से कई मशहूर हस्तियों का नाम भी शामिल था। बॉलीवुड के रोमांस किंग कहलाने वाले शाहरुख खान ने उन्हें शादी की बधाई देते हुए लिखा, इसे कहते हैं रियल रब ने बना दी जोड़ी। अनुष्का और विराट को मेरा प्यार। दोनों आपका जीवन खुशियों से भर दें। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी शादीशुदा जोड़े को अपनी शुभकामनाएं दी। लेकिन अगर कोई इस बधाई देने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं था तो वह थे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान।

Ab yeh hui na real Rab Ne Bana Di Jodi. My love to both @AnushkaSharma & @imVkohli May God bless u with happiness & health pic.twitter.com/ymsT2Ay9Fh

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 11, 2017