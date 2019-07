India vs New Zealand (Ind vs NZ) World Cup 2019 Semi-Final, Manchester Weather Forecast Report: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम मंगलवार को वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। इस मैच में भारतीय टीम फेवरेट मानी जा रही है। टीम को इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही हार का सामना करना पड़ा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका है और ऐसे में अगर बारिश होती है तो मैच को 10 जुलाई रिजर्व डे पर खेला जाएगा। अगर दोनों दिन बारिश होती रहती है और मैच नहीं हो पाता है तो भारतीय टीम बिना खेले ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसकी वजह प्वॉइंट्स टेबल में टीम का टॉप पर रहना है। टॉप पर होने के कारण भारत के अंक न्यूजीलैंड से अधिक है और ऐसे में आईसीसी नियमों के मुताबिक मैच नहीं होने की स्थिति में वह बिना खेले ही फाइनल के लिए क्वॉलिफाई कर लेगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैच के बीच बारिश आकर रुकावट पैदा करें, अगर ऐसा होता है तो डीएलएस मैथड दोनों टीमों के लिए अहम हो जाएगा।

बारिश की वजह से वर्ल्ड कप में कई लीग मैच पहले ही धुल चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज, पाकिस्तान-श्रीलंका, भारत-न्यूजीलैंड और श्रीलंका-बांग्लादेश के बीच होने वाले मैचों को बारिश की वजह से ही रद्द किया गया। अगर मैच शुरू होने के बाद बारिश होती है और आगे का खेल नहीं हो पाता तो रिजर्व डे वाले दिन खेल को वहीं से शुरू किया जाएगा। भारतीय पूर्व कप्तान श्रीकांत ने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की प्रशंसा की जो श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर एक विश्व कप में पांच शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गये।

पूर्व कप्तान के श्रीकांत का मानना है कि सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के अगुवा जसप्रीत बुमराह अहम खिलाड़ी होंगे। श्रीकांत ने आईसीसी में अपने कालम में लिखा, ‘‘सेमीफाइनल से पहले विराट कोहली के लिये बुमराह काफी अहम खिलाड़ी होने जा रहा है। भारत भाग्यशाली है कि उसे ऐसी काबिलियत वाला खिलाड़ी मिला है जो नयी गेंद से विकेट लेता है और फिर बाद में अगर जरूरत होती है तो साझेदारियों को तोड़ता है और फिर डेथ ओवरों में रनों को रोकता है। ’’

