India vs New Zealand Live Cricket Score Online: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

India vs New Zealand, Ind vs NZ World Cup 2019 Semi-Final Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत मंगलवार को सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी तो टीम में कुछ बदलाव संभव है। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं और ये तीनों बल्लेबाजों सेमीफाइनल में होने वाले इस अहम मुकाबले में भी इस फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे

भारतीय टीम की चिंता मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों का फॉर्म में नहीं होना है। हालांकि, मिडल ऑर्डर का टेस्ट ज्यादा मैचों में वहीं हुआ है, लेकिन जिस मैच में भी इन खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करने का मौका मिला वह फ्लॉप रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव और दिनेश कार्तिक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं।

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप का सेमीफाइनल मुकाबले का आनंद आप मोबाइल पर भी ले सकते हैं। भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले को Hotstar ऐप पर मुफ्त में देखा जा सकता है। जियो यूजर्स, जियो टीवी ऐप पर भी मैच को देख सकते हैं। इसके अलावा यू-ट्यूब पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, जिन यूजर्स के मोबाइल में Hotstar ऐप या जियो एप मौजूद नहीं है, वह YOUTUBE पर जाकर मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।