Ind vs SL T20: श्रीलंकाई बोलर्स की ‘क्लास’ लगा कर छा गए KKR के कप्तान दिनेश कार्तिक

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने श्रीलंका के खिलाफ अहम मुकाबले में नाबाद 39 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में कामयाब रहे। कार्तिक जब बल्लेबाजी करने आए थे तो भारतीय टीम अपने चार प्रमुख बल्लेबाजों का विकेट खो चुकी थी। रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना और केएल राहुल जैसे दिग्गज पवेलियन लौट चुके थे, कार्तिक पर तेज रन बनाने के साथ-साथ विकेट बचाए रखने का दबाब भी था। कार्तिक के बाद विजय शंकर और वॉशिंगटन सुंदर जैसे युवा खिलाड़ी आने वाले थे, जिनके पास इंटरनैशनल मैचों का अनुभव बेहद कम है। ऐसे में कार्तिक ने संभलकर शुरुआत करते हुए पांडे के साथ पहली कुछ गेंदों को संभलकर खेला और बाद में अपनी पारी को गति देने का काम किया। कार्तिक ने 25 गेंदों में 156 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 39 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने पांच चौके भी जड़े।

कार्तिक के इस पारी से क्रिकेट फैंस बेहद खुश नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। साल 2004 में भारत की तरफ से डेब्यू करने वाले कार्तिक पिछले 14 सालों से टीम से अंदर-बाहर होते रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फैन ने लिखा, ”टेस्ट क्रिकेट में धोनी की जगह कार्तिक को क्यों नहीं मौका मिलता है, कार्तिक रिद्धिमान साहा और पार्थिव पटेल से बेहतर कीपर और बल्लेबाज हैं”।

वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस भी कार्तिक के इस पारी की सराहना कर रहे हैं। बता दें दिनेश कार्तिक इस साल केकेआर के लिए कप्तानी करते नजर आएंगे। आईपीएल से पहले उनके फॉर्म वापसी के संकेत टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। कार्तिक को इस साल नीलामी के दौरान कई फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम में लेने की कोशिश की, लेकिन केकेआर ने सबसे अधिक बोली लगाकर उन्हें अपना कप्तान चुन लिया।

बता दें कि इससे पहले कार्तिक कई टीमों की तरफ से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके हैं। मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयडेविल्स और गुजरात लॉयंस की तरफ से खेलते हुए कार्तिक ने कई अहम पारियां खेली हैं।

Fine innings by #pandey ji and kkr new Captain DK…lead India to a great victory#starsports #INDvsSL — Rishi Singh (@RishiSi36203348) March 13, 2018

Dinesh Karthik and Manish Pandey were cool and composed and India did it quite easily in the end. Raina’s catch was outstanding . Easy victory. #SLvIND — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 12, 2018

Dinesh Karthik Debut in 2004…..this is really long time back & seating on back bench later …. but now he should perform well as a Wicketkeeper Batsmen for his rest 5 years career maximum!!#SLvIND — Mehul (@Maratha1947) March 12, 2018

What should Dinesh Karthik do to get into Indian test squad?

Better batsman than Saha; better keeper than Parthiv; better fielder than both; better batsman than Rohit Sharma too.#INDvSL — Ajay Srinivasan (@Ajaychairman) March 12, 2018

Finally @DineshKarthik got a chance to show his capability and class! Still can’t understand why he isn’t a regular in t20 n ODI #INDvsSL — Aashish Jain (@aashishjain14) March 13, 2018

This is an outstanding partnership between two players, Pandey and Karthik, who have been around for a while but who are perhaps playing their best cricket in the last few months. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 12, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App