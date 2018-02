Ind vs SA 4th ODI: भारत की हार पर भड़के फैंस ने दक्षिण अफ्रीका के इस खिलाड़ी को बताया मैच का हीरो

जोहान्सबर्ग के वांडर्स स्टेडियम में खेले गए चौथे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को पांच विकेट से हरा दिया है। इस मैच में मिली जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम अभी भी इस सीरीज में बनी हुई है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और रोहित शर्मा एक बार फिर फ्लॉप साबित रहे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली और शिखर धवन ने टीम को एक ठोस शुरुआत देने का काम किया। इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली इस मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं अपना 100वां वनडे मैच खेल रहे शिखर धवन भी दूसरी तरफ से शॉट्स खेल रहे थे। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 158 रन की साझेदारी हुई। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 350 के स्कोर तक आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले मैच में विराट कोहली के नाबाद 160 रनों की वजह से भारतीय टीम 300 से ऊपर स्कोर बनाने में कामयाब रही थी। हालांकि, विराट कोहली ने इस मैच में भी अपना 46वां अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वो 75 के स्कोर पर क्रिस मौरिस की गेंद पर आउट हो गए।

युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव।

विराट कोहली के आउट होते ही शिखर धवन ने अपना 13वां शतक पूरा किया। शतक लगाने के बाद धवन भी 109 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कोई भी भारतीय बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों पर हावी होकर खेलने में कामय़ाब नहीं हो सका। भारतीय मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट फैंस बेहद गुस्से में नजर आए। एक तरफ जहां उन्होंने भारतीय मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों पर निशाना साधा तो वहीं दक्षिण अफ्रीकी मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी की जमकर तारीफ भी की।

दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मैच के हीरो रहे डेविड मिलर ने 28 गेंद में 39 रन बनाए तो वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज क्लासेन ने 27 गेंद में 43 रनों की पारी खेली। जबकि गेंदबाज फेहलुकवायो ने 5 गेंद में 23 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। बारिश होने की वजह से दक्षिण अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए 28 ओवर में 202 रनों की जरूरत थी, जिसे टीम ने आसानी से हासिल कर लिया।

