न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच को जीतना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है। भारतीय टीम इससे पहले कभी भी इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब नहीं रही है। भारत को पहले टी-20 मैच को जीतने के लिए 220 रन बनाने हैं। भारत ने इससे पहले भारत में साल 2013 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 202 रनों का टारगेट चेज किया था। राजकोट में खेले गए इस मुकाबले को भारत अपने नाम करने में कामयाब रही थी। इसके अलावा साल 2009 में मोहाली के ग्राउंड पर भारत ने 207 रनों के टारगेट का पीछा कर श्रीलंका को मात देने का काम किया था। भारत इससे पहले इंग्लैंड में पिछले साल 199 रनों के लक्ष्य को हासिल किया था। वहीं न्यूजीलैंड की सरजमीं की बात करें तो यहां लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ एक ही टीम अब तक एक बार 175 से ऊपर रन बनाकर जीतने में कामयाब रही है। अगर भारतीय टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 220 रन बना लेती है तो वह नया इतिहास रच देगी।

Highest targets chased down by India (T20Is):

207 vs SL, Mohali, 2009

202 vs Aus, Rajkot, 2013

199 vs Eng, Bristol, 2018

198 vs Aus, SCG, 2016

Only once has a team successfully chased down 175+ vs NZ – 244 by Aus in Auckland last year #NZvIND

