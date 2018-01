भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच जारी टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो पाया। क्रिकेट फैंस सुबह से ही मैच शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम की आंखमिचोली ने मैच शुरू नहीं होने दिया। पहले तीन दिन फैंस के बीच क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने काफी प्रशंसा बटोरी। खिलाड़ी अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी चर्चाएं होना आम बात है। लेकिन इन दिनों खिलाड़ियों के अलावा न्यूलैंड्स क्रिकेट मैदान पर एक शख्स और है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हजारों दर्शकों के बीच मैच को कवर करने वाला एक कैमरामैन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के सुपर स्पोर्ट चैनल में काम करने वाले ऑस्कर स्टेडियम में अपनी ड्रेस की वजह से पॉपुलर हो रहे हैं। ऑस्कर हर टेस्ट मैच को प्रोपर ड्रेस पहनकर कवर करते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो किसी शादी या पार्टी को अटेंड करने आए हों।

जब ऑस्कर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह टेस्ट मैच को सूट पहनकर ही कवर करना पसंद करते हैं। ऑस्कर ने कहा कि वो इस सूट को भारत के कोलकाता शहर के एक टेलर से खरीदा था। वह उसका नाम भूल गए हैं, लेकिन उन्हें इसे पहनकर मैच शूट करना अच्छा लगता है। इसे पहनने से उन्हें कई तरह के फायदे भी मिलते हैं।

Cameraman Oscar – The story behind his suit – by @28anand

Dressed in a formal suit, cameraman Oscar’s presence during a Test match in South Africa is hard to miss. But what is the secret behind his smart attire? Watch the full video on https://t.co/CPALMGgLOj pic.twitter.com/GlRFUjpYCs

