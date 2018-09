Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर रविवार को आमने-सामने होंगी। ग्रुप मैच के बाद सुपरफोर में दोनों टीमों के बीच यह पहला मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों के कप्तानों की कोशिश मैच को जीत फाइनल में जगह बनाने की होगी। भारत और पाकिस्तान सुपरफोर में खेले गए पहले मुकाबले को जीत चुकी है। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तो वहीं भारत ने बांग्लादेश को हराया था। लिहाजा आज जो टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी वो 28 सितंबर को एशिया कप का फाइनल मैच खेलने के लिए अपनी दावेदारी को प्रबल कर लेगी। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक के प्रदर्शन पर टीम काफी हद तक निर्भर करेगी। अपने वनडे करियर के दौरान इमाम उल हक ने जितनी बार पाकिस्तान की ओर से खेलते हुए अर्धशतक लगाया है, उतनी बार टीम को जीत मिली है। पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बाबार आजम आज अपना 50वां वनडे मैच खेलेंगे। आज दो विकेट लेते ही रविंद्र जडेजा एशिया कप में भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। एशिया कप में भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक 17 विकेट झटके हैं। वहीं जडेजा इस समय 16 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं।

वसीम अकरम ने ट्वीट कर शोएब मलिक की तारीफ की। (PTI Photo)

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के लिए साल 2018 अभी तक कुछ खास नहीं गुजरा है। इस साल खेले गए 8 वनडे मैचों में आमिर ने 87 के औसत से महज तीन विकेट झटके हैं। वहीं भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव इस साल 17 वनडे मैचों में 17.13 के औसत से 29 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 94 रन बनाते ही वनडे करियर में अपना 7000 रन पूरा कर लेंगे।

वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने वनडे करियर के 10000 रन से 95 रन दूर हैं। 95 रन बनाते ही वह भारत की ओर से वनडे में 10000 रन पूरा करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। युजवेंद्र चहल अपने 50 वनडे विकेट से सिर्फ दो विकेट दूर हैं।

