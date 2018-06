विराट कोहली ने करवाया अपनी दाढ़ी का बीमा! सामने आया सीसीटीवी फुटेज

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली तीनों ही फॉर्मेट में लगभग 50 की औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे विराट इन दिनों गर्दन की दर्द से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जल्द ही मैदान में वापसी का भरोसा जताया है। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 35 शतक जड़ चुके हैं, वहीं टेस्ट में उनके नाम 21 शतक है। भारतीय टीम को अगले महीने 3 जुलाई से इंग्लैंड का दौरा करना है और फैन्स चाहेंगे कि विराट कोहली इस दौरे से पहले पूरी तरह से फिट हो जाए। प्रोफेशनल करियर के साथ-साथ विराट अपनी पर्सनल लाइफ पर भी खासा ध्यान देते हैं। वह रोज वर्क आउट करते हैं और जिम में जमकर पसीना बहाते हैं। कोहली अपने लुक्स का खासा ध्यान रखते हैं, वह पिछले कुछ सालों से दाढ़ी रख रहे हैं। भारतीय क्रिकेट फैन्स खासतौर पर युवा फैन्स कोहली की तरह ही दाढ़ी रखना पसंद कर रहे हैं। यहां तक कि भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों ने भी अपनी दाढ़ी का लुक कोहली की तरह कर लिया था।

सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग कोहली के साथ नजर आ रहे हैं। वह कोहली की दाढ़ी के एक बाल को काटकर अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कोहली ने अपनी दाढी का इंश्योरेंस करा लिया है। हालांकि, इस खबर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं विराट कोहली के साथी खिलाड़ी केएल राहुल ने भी कोहली के इस वीडियो को शेयर किया है।

Haha, I knew you were obsessed with your beard @imVkohli but this news of you getting your beard insured confirms my theory. pic.twitter.com/cUItPV8Rhy

— K L Rahul (@klrahul11) June 8, 2018