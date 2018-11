ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच शुक्रवार को दूसरा टी-20 मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में लगभग 60,400 दर्शकों से भरे स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर 132 रन बनाए थे कि बारिश ने मैच में खलल डाल दी और मैच को रोकना पड़ा। कुछ समय बाद बारिश रुकी तो भारत के सामने 19 ओवर में जीत के लिए 137 रनों का स्कोर था। बल्लेबाज जैसे ही मैदान पर खेलने आए बारिश ने एक बार फिर मैच में खलल डालने का काम किया। कुछ समय बाद मैच को और छोटा कर दिया गया और भारत को 11 ओवर में 90 रनों का लक्ष्य दिया गया। एक बार फिर खिलाड़ी के मैदान में उतरते ही बारिश शुरू हो गई और आखिरकार अंपायर ने मैच को रद्द घोषित कर दिया। मैच नहीं होने से स्टेडियम में मौजूद दर्शक निराश दिखाई रहे थे। इसी दौरान भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने कुछ ऐसा किया जिससे फैंस थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन खुशी से गदगद हो गए।

दरअसल, बारिश के दौरान राहुल फैंस के पास जाकर उनके साथ बात की, हाथ मिलाया और सेल्फी भी खींची। वहीं कुछ फैंस ने राहुल का ऑटोग्राफ भी मांगा। राहुल को अपनी ओर आता देखते ही फैंस खुश हो गए और उन्होंने राहुल से हाथ मिलाया। इसके बाद राहुल ने भी एक एक कर सभी से हाथ मिलाया और उनके साथ फोटो खिंचवाई। बता दें कि भारत को डकवर्थ लुइस नियम के तहत जीत के लिए 11 ओवरों में 90 रनों का टारगेट दिया गया था।

A little something for the fans who turned up in numbers at the MCG – courtesy @klrahul11 #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/1f7JzYP3ht

