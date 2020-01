Indian ODI and Test squads for the New Zealand tour: केएल राहुल वनडे में शानदार फॉर्म के कारण न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम में भी जगह बनाने के दावेदार बन गए हैं जिसके लिए टीम का चयन रविवार को बेंगलुरु में किया जाएगा। चयनकर्ता वनडे टीम का चयन करने से पहले ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की फिटनेस पर भी गौर करेंगे। राहुल टी20 और वनडे में नियमित रूप से खेलते रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वह टेस्ट टीम से बाहर हो गए थे। कप्तान विराट कोहली ने हालांकि कहा है कि राहुल जैसे खिलाड़ी को किसी भी टीम से बाहर रखना मुश्किल है और ऐसे में फिर से फिट पृथ्वी साव और शुभमन गिल पर उनका पलड़ा भारी लगता है। कुलदीप यादव के रूप में तीसरा स्पिनर रखने के बजाय तेजी से उबर रहे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को अतिरिक्त तेज गेंदबाज के रूप में टेस्ट टीम में रखा जा सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड में रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा में से किसी एक को ही अंतिम एकादश में जगह मिलने की संभावना है।

इसी तरह से भारतीय टीम प्रबंधन पंड्या का गेंदबाजी करने के लिए फिट होने का इंतजार कर रहा है और अगर वह फिट होते हैं तो फिर वनडे में उनका चयन तय है। पंड्या गेंदबाजी को लेकर अनिवार्य टेस्ट में नाकाम रहे थे जिसके बाद उनके निजी ट्रेनर एस रजनीकांत ने उन्हें भारत ए दौरे से हटने की सलाह दी थी। अगर हार्दिक फिट नहीं होते तो चयनकर्ता सूर्यकुमार यादव की शॉट खेलने की काबिलियत पर विश्वास दिखा सकते हैं।

वनडे के लिए अजिंक्य रहाणे के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। उन्हें केदार जाधव की जगह चुना जा सकता है। बीसीसीआई सूत्रों ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘केदार निश्चित तौर पर 2023 विश्व कप में नहीं खेलेगा और अब वह गेंदबाजी भी नहीं करता। वह टी20 टीम में भी नहीं है इसलिए उसे न्यू जीलैंड ले जाने को कोई मतलब नहीं बनता है। सूर्य और रहाणे में किसी को आजमाए जाने की संभावना है।’ बोर्ड ने बीते रविवार को न्यू जीलैंड दौरे के लिए टी20 टीम का चयन किया था।

टी20 टीम इस प्रकार है:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), लोकेश राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर

