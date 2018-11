भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 नवंबर से पहला टी-20 मैच ब्रिसबेन में खेला जाएगा। करीब 2 महीने तक चलने वाले इस दौरे पर भारतीय खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, मनीष पांडे और ऋषभ पंत वर्ल्ड कप से पहले टीम में अपना स्थान पक्का करना चाहेंगे। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ राहुल ने कैप्शन में लिखा, ”क्रिकेट करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और यहां के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। आने वाले दो महीने मेरे लिए बेहद खास होंगे।” बता दें कि केएल राहुल ने साल 2014 में तीसरे टेस्ट मैच के दौरान किया था। अपने डेब्यू टेस्ट में राहुल कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन इस साल राहुल के पास अपनी काबिलियत साबित करने का मौका होगा। केएल राहुल साल 2018 में अभी तक कुछ खास कमाल नहीं कर सकें हैं।

राहुल इस साल महज तीन वनडे मैच खेलने में कामयाब रहे हैं। एशिया कप के एक मैच और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दो मुकाबलों को छोड़ राहुल को किसी भी मैच में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ राहुल वनडे टीम का हिस्सा ही नहीं थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 और टेस्ट में राहुल ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड कप से पहले राहुल का फॉर्म में लौटना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है।

राहुल के अलावा मनीष पांडे के लिए भी यह दौरा काफी मायने रखता है। इस साल मनीष पांडे आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। इस सीजन आईपीएल में भी पांडे का बल्ला खामोश ही रहा था। वहीं शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे।

Started my International Cricketing Career with you Australia.

So there’s Nostalgia + Excitement as I look forward to the next two months being nothing short of Epic. pic.twitter.com/RCLjuUu40x

— K L Rahul (@klrahul11) November 17, 2018