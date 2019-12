IND vs WI, 3rd T20I, West Indies tour of India, 2019: भारत ने बुधवार यानी 11 दिसंबर 2019 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 67 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। केएल राहुल भारत की इस जीत के हीरो रहे। वे मैच के टॉप स्कोरर भी रहे। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। मैच के बाद टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक पंड्या ने केएल राहुल का इंटरव्यू लिया। पंड्या से बात करते हुए केएल राहुल ने बताया कि हम सब ड्रेसिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे बिना ड्रेसिंग रूम खाली लगता है। तुम और जसप्रीत बुमराह टीम के अहम सदस्य हो और हमें उम्मीद है कि तुम दोनों टीम में जल्द वापसी करोगे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 91 रन बनाने वाले राहुल को शिखर धवन के चोटिल होने के कारण टीम में चुना गया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ,’मैं यह नहीं कहूंगा कि दबाव नहीं था। टीम से भीतर बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और विरोधी टीम के दबाव को झेलने की आदत डालने में समय लगता है। ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिसके खिलाफ आप आसानी से रन बना सकें।’

