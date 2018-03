Ind vs SL T20: हिट विकेट आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूं उड़ रहा है लोकेश राहुल का मजाक

सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ लंबे समय बाद भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन में लोकेश राहुल को मौका दिया गया। लगातार दो मैच में फ्लॉप रहने वाले ऋषभ पंत की जगह रोहित ने राहुल को टीम में शामिल किया। हालांकि, राहुल इस मैच में अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकें। रोहित शर्मा और शिखर धवन के जल्द आउट होने के बाद टीम को राहुल की जरूरत थी, लेकिन राहुल अपनी पारी के दौरान पहली गेंद से ही संघर्ष करते नजर आए। उन्होंने 17 गेंदों में 18 रनों की पारी खेली और जीवन मेंडिस की गेंद पर हिट विकेट आउट हो गए। इसके साथ ही हिट विकेट आउट होने वाले राहुल पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले भारत की तरफ से टी-20 में कोई भी खिलाड़ी इस तरह से आउट नहीं हुआ था। राहुल के इस तरह आउट होने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई कर रहे हैं।

किंग्स इलेवन पंजाब ने केएल राहुल पर 11 करोड़ रुपये का दांव खेला। दो करोड़ बेस प्राइस के खिलाड़ी राहुल ने पिछली बार बेंगलुरु की टीम के लिए खेला था।

ट्विटर पर एक फैन ने लिखा, ”राहुल हमेशा अनोखे रिकॉर्ड ही बनाते हैं। वहीं एक फैन ने लिखा मुबारक हो राहुल आप भी अब हिट विकेट आउट होने वाले बल्लेबाजों के क्लब में शामिल हो गए हैं”। जबकि कुछ फैंस ने राहुल का साथ देते हुए लिखा, ”राहुल आपको निराश होने की जरूरत नहीं बड़े-बड़े खिलाड़ी इस तरह आउट हो चुके हैं”। राहुल का टी-20 मैचों का रिकॉर्ड शानदार रहा है।

यही वजह है कि उनको बाहर बिठाए जाने पर क्रिकेट फैंस से लेकर एक्सपर्ट तक लगातार आलोचनाएं कर रहे थे। राहुल की कोशिश बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ कुछ रन बनाकर टीम में अपनी जगह पक्की करने की होगी। रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में ओपनिंग करते हुए टी-20 में राहुल ने भारतीय टीम के लिए कई अहम पारियां खेलने का काम किया है। बतौर सलामी बल्लेबाज छोटे फॉर्मेट वह ज्यादा सफल रहे हैं।

आईपीएल में राहुल आरसीबी के लिए ओपनिंग कर चुके हैं और उस दौरान वह टीम को सही शुरुआत देने में भी कामयाब रहे हैं। बता दें कि इस साल राहुल को पंजाब की टीम ने 11 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है।

KL Rahul Becomes First Indian Batsman To Be Dismissed Hit Wicket In T20Is. Not Sure KL Rahul Or KLPD Rahul. #SLvIND #INDvSL #SLvsIND #INDvsSL — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) March 12, 2018

@klrahul11 always creates a unique record!! — smit shah (@smit_smitshah86) March 12, 2018

L Rahul need not despair.. some of the others include: AB de Villiers, Misbah-ul-Haq, Mohd Hafeez, Dinesh Chandimal..#SLvInd#NidahasTrophy2018#hitwicket — Mohandas Menon (@mohanstatsman) March 12, 2018

When Rohit Sharma scores no one misses KL Rahul

When Rohit Sharma doesn’t score everybody starts talking about KL Rahul.

After weeks of demand by the people KL Rahul gets a chance to play and he fails.

Then Rohit scores a100 and gets his spot back.#INDvsSL #SLvIND — Arth Daware (@DawareArth) March 12, 2018

#INDvSL

You can see the difference between waste of a talent & a Sheer hardwork dedication :p#NidahasTrophy pic.twitter.com/vXiBaCCal4 — HArdY (@khiladi_hardY) March 12, 2018

Ye Rohit Sharma Ko bahar Kro be Captaincy apna @KKRiders ka Captain Dinesh Karthik hi kr dega.. Hitman se to acha hi batting kr rha..#INDvSL — Aakash (@Aakash_Srkian) March 12, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App