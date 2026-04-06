Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 12th Match Scorecard, IPL 2026 LIVE Score: आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला कोलकाता के ईडेन गार्डेन्स में होगा। इस मैच से पहले बारिश के पूर्वानुमान ने चिंता बढ़ा दी है। इस कारण मुकाबले पर रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा है। आईपीएल के इस सीजन में केकेआर को पहली जीत का इंतजार है। टीम पहले दोनों मैच हारकर आई है। जबकि पंजाब ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। केकेआर को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने मात दी थी। जबकि पंजाब किंग्स की टीम गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर आई है।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Kolkata Knight Riders

vs Punjab Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 12 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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