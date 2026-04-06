Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 12th Match Scorecard, IPL 2026 LIVE Score: आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला कोलकाता के ईडेन गार्डेन्स में होगा। इस मैच से पहले बारिश के पूर्वानुमान ने चिंता बढ़ा दी है। इस कारण मुकाबले पर रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा है। आईपीएल के इस सीजन में केकेआर को पहली जीत का इंतजार है। टीम पहले दोनों मैच हारकर आई है। जबकि पंजाब ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। केकेआर को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने मात दी थी। जबकि पंजाब किंग्स की टीम गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर आई है।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Kolkata Knight Riders
Punjab Kings
Match Yet To Begin ( Day – Match 12 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
मैच के टॉस में भी हो सकती है देरी
बारिश का अनुमान मैच से पहले भी जताया गया है। अगर मैदान गीला हुआ या बारिश जारी रही तो टॉस में भी देरी हो सकती है। तय समय के मुताबिक शाम 7 बजे टॉस होना है।
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KKR vs PBKS: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?
केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच अब तक 35 मैच खेले गए हैं। इसमें से पंजाब ने 13, जबकि केकेआर ने 21 में जीत हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा। दोनों के बीच पिछले पांच मुकाबलों की बात करें तो पंजाब किंग्स ने चार में जीत हासिल की है।
बारिश के कारण नहीं हो सके ट्रेनिंग सेशन
रविवार को बारिश के कारण इस मैच से पहले दोनों टीमों के ट्रेनिंग सेशन रद्द हो गए थे। सोमवार को भी सुबह से मैदान पर कवर्स लगातार दिख रहे हैं।
क्या है 5-5 ओवर के मैच का कट ऑफ टाइम
इस मैच में लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। अगर बारिश के कारण मुकाबला शुरू होने में देरी हुई तो तकरीबन रात 10.46 का समय पांच-पांच ओवर के मैच के लिए कट ऑफ टाइम हो सकता है। अगर इस समय तक मैच नहीं शुरू हो पाया तो रद्द हो जाएगा।
KKR vs PBKS मैच बारिश से रद्द हुआ तो?
केकेआर बनाम पंजाब किंग्स मैच अगर बारिश के कारण नहीं पूरा हो पाता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा।
पंजाब किंग्स का पूरा स्क्वाड
प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, बेन ड्वार्शियस,लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निशाद।
केकेआर का पूरा स्क्वाड
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, फिन एलन, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, सौरभ दुबे, रोवमैन पॉवेल, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।
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पंजाब की नजरें जीत की हैट्रिक पर
पंजाब किंग्स ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं। पंजाब ने पहले मैच में गुजरात टाइटंस और फिर दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी। अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम की नजरें जीत की हैट्रिक पर हैं।
केकेआर को पहली जीत का इंतजार
कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 में पहली जीत का इंतजार है। टीम को पहले मैच में मुंबई इंडियंस और फिर दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी।
कोलकाता में हर घंटे क्या है बारिश का पूर्वानुमान?
शाम 6 बजे: 51 प्रतिशत बारिश
शाम 7 बजे: 49 प्रतिशत बारिश
रात 8 बजे: 58 प्रतिशत बारिश
रात 9 बजे: 49 प्रतिशत बारिश
रात 10 बजे: 49 प्रतिशत बारिश
रात 11 बजे: 63 प्रतिशत बारिश
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KKR vs PBKS Match: कोलकाता में कैसा है मौसम?
कोलकाता के मौसम की बात करें तो शाम 5 बजे से 6 बजे तक बारिश के 50 प्रतिशत से ज्यादा चांस हैं। रविवार (मैच के एक दिन पहले) से ही पिच को लगातार ढक कर रखा गया है। तेज हवा के साथ तूफान आने की भी संभावना है।
KKR vs PBKS Match: बारिश का खतरा बरकरार
केकेआर और पंजाब के बीच होने वाले इस मैच पर लगातार बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मैच शुरू होने से मैच के अंत तक लगातार 50 प्रतिशत से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया जा रहा है।
KKR vs PBKS Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?
केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला कोलकाता के ईडेन गार्डेन्स में खेला जाना है। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा। मैच का लाइव एक्शन शाम 7.30 बजे से शुरू होगा।
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नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 12वें मैच (Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings) से जुड़े सभी ताजा अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।