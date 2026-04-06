Go to Live Updates

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 12th Match Scorecard, IPL 2026 LIVE Score: आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला कोलकाता के ईडेन गार्डेन्स में होगा। इस मैच से पहले बारिश के पूर्वानुमान ने चिंता बढ़ा दी है। इस कारण मुकाबले पर रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा है। आईपीएल के इस सीजन में केकेआर को पहली जीत का इंतजार है। टीम पहले दोनों मैच हारकर आई है। जबकि पंजाब ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। केकेआर को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने मात दी थी। जबकि पंजाब किंग्स की टीम गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर आई है।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Kolkata Knight Riders 

vs

Punjab Kings  

Match Yet To Begin ( Day – Match 12 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
18:02 (IST) 6 Apr 2026

मैच के टॉस में भी हो सकती है देरी

बारिश का अनुमान मैच से पहले भी जताया गया है। अगर मैदान गीला हुआ या बारिश जारी रही तो टॉस में भी देरी हो सकती है। तय समय के मुताबिक शाम 7 बजे टॉस होना है।

17:46 (IST) 6 Apr 2026

RCB से हारकर भी CSK ने बनाया IPL में बड़ा रिकॉर्ड, 200 प्लस रन बनाकर बेंगलुरु को छोड़ा पीछे

आईपीएल 2026 के 11वें मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हराया। इस हार के बावजूद सीएसके ने आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मैच में 251 रन के जवाब में सीएसके की टीम ने भी 207 रन बना लिए थे। ...पूरी जानकारी
17:34 (IST) 6 Apr 2026

KKR vs PBKS: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच अब तक 35 मैच खेले गए हैं। इसमें से पंजाब ने 13, जबकि केकेआर ने 21 में जीत हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा। दोनों के बीच पिछले पांच मुकाबलों की बात करें तो पंजाब किंग्स ने चार में जीत हासिल की है।

17:32 (IST) 6 Apr 2026

बारिश के कारण नहीं हो सके ट्रेनिंग सेशन

रविवार को बारिश के कारण इस मैच से पहले दोनों टीमों के ट्रेनिंग सेशन रद्द हो गए थे। सोमवार को भी सुबह से मैदान पर कवर्स लगातार दिख रहे हैं।

17:31 (IST) 6 Apr 2026

क्या है 5-5 ओवर के मैच का कट ऑफ टाइम

इस मैच में लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। अगर बारिश के कारण मुकाबला शुरू होने में देरी हुई तो तकरीबन रात 10.46 का समय पांच-पांच ओवर के मैच के लिए कट ऑफ टाइम हो सकता है। अगर इस समय तक मैच नहीं शुरू हो पाया तो रद्द हो जाएगा।

17:25 (IST) 6 Apr 2026

KKR vs PBKS मैच बारिश से रद्द हुआ तो?

केकेआर बनाम पंजाब किंग्स मैच अगर बारिश के कारण नहीं पूरा हो पाता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा।

17:21 (IST) 6 Apr 2026

पंजाब किंग्स का पूरा स्क्वाड

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, बेन ड्वार्शियस,लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निशाद।

17:20 (IST) 6 Apr 2026

केकेआर का पूरा स्क्वाड

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, फिन एलन, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, सौरभ दुबे, रोवमैन पॉवेल, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।

17:20 (IST) 6 Apr 2026

संग्राम सिंह अर्जेंटीना में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय बने, 16 साल छोटे खिलाड़ी को 105 सेकंड में किया चित

रविवार देर रात जब देश सो रहा था, तब संग्राम सिंह अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इतिहास रच रहे थे। उन्होंने फ्रांस के फ्लोरियन काउडियर को महज एक मिनट 45 सेकंड में हराकर MMA में जीत की हैट्रिक पूरी की। ...अधिक जानकारी
17:15 (IST) 6 Apr 2026

पंजाब की नजरें जीत की हैट्रिक पर

पंजाब किंग्स ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं। पंजाब ने पहले मैच में गुजरात टाइटंस और फिर दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी। अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम की नजरें जीत की हैट्रिक पर हैं।

17:14 (IST) 6 Apr 2026

केकेआर को पहली जीत का इंतजार

कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 में पहली जीत का इंतजार है। टीम को पहले मैच में मुंबई इंडियंस और फिर दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी।

17:12 (IST) 6 Apr 2026

कोलकाता में हर घंटे क्या है बारिश का पूर्वानुमान?

शाम 6 बजे: 51 प्रतिशत बारिश

शाम 7 बजे: 49 प्रतिशत बारिश

रात 8 बजे: 58 प्रतिशत बारिश

रात 9 बजे: 49 प्रतिशत बारिश

रात 10 बजे: 49 प्रतिशत बारिश

रात 11 बजे: 63 प्रतिशत बारिश

17:08 (IST) 6 Apr 2026

CSK के लिए लगातार तीन हार के बाद गुड न्यूज, ब्रेविस की हो सकती है वापसी; एमएस धोनी को लेकर भी बड़ा अपडेट

आईपीएल 2026 में लगातार तीन हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। डेवाल्ड ब्रेविस की अगले मैच में वापसी जहां लगभग तय है। वहीं एमएस धोनी भी अगर फिटनेस टेस्ट पास करते हैं तो वापसी कर सकते हैं। ...यहां पढ़ें
17:08 (IST) 6 Apr 2026

KKR vs PBKS Match: कोलकाता में कैसा है मौसम?

कोलकाता के मौसम की बात करें तो शाम 5 बजे से 6 बजे तक बारिश के 50 प्रतिशत से ज्यादा चांस हैं। रविवार (मैच के एक दिन पहले) से ही पिच को लगातार ढक कर रखा गया है। तेज हवा के साथ तूफान आने की भी संभावना है।

17:05 (IST) 6 Apr 2026

KKR vs PBKS Match: बारिश का खतरा बरकरार

केकेआर और पंजाब के बीच होने वाले इस मैच पर लगातार बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मैच शुरू होने से मैच के अंत तक लगातार 50 प्रतिशत से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया जा रहा है।

17:05 (IST) 6 Apr 2026

KKR vs PBKS Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?

केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला कोलकाता के ईडेन गार्डेन्स में खेला जाना है। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा। मैच का लाइव एक्शन शाम 7.30 बजे से शुरू होगा।

17:04 (IST) 6 Apr 2026

'सीएसके के पास हलवा फील्डर्स हैं' ऋतुराज गायकवाड़ पर भड़का पूर्व भारतीय क्रिकेटर, कहा- पता ही नहीं क्या करना है

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने साफ तौर पर कहा कि ऋतुराज को पता ही नहीं था कि आरसीबी के खिलाफ क्या करना है। यही नहीं इस टीम के पास हलवा फील्डर्स हैं। ...यहां पढ़ें
17:03 (IST) 6 Apr 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 12वें मैच (Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings) से जुड़े सभी ताजा अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।