KKR vs MI, Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 65वां मुकाबला आज थोड़ी देर में ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। अजिंक्य रहाणे की अगुआई वाली केकेआर (कोलकाता नाइट राइडर्स) के लिए यह करो या मरो का मुकाबला है। केकेआर को अगर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखना है तो उसे हर हाल में मुंबई इंडियंस को हराना होगा। मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन वह केकेआर का समीकरण का बिगाड़ सकती है। केकेआर अगर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच हार जाती है तो लगातार दूसरे सत्र में प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रहेगी। हालांकि, मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत से भी केकेआर का काम पूरा नहीं होगा। उसका भाग्य शनिवार 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मैच पर निर्भर करेगा। अगर पंजाब किंग्स जीतती है तो रविवार 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर का आखिरी लीग मैच औपचारिकता रह जाएगा।
Indian Premier League, 2026
Kolkata Knight Riders
Mumbai Indians
Match Yet To Begin ( Day – Match 65 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
सुनील नरेन का रोहित के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा
सुनील नरेन का रोहित शर्मा के खिलाफ रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के इस स्पिनर ने रोहित शर्मा को 180 गेंदें फेंकी हैं और उन्हें 10 बार आउट किया है। इस दौरान सिर्फ 191 रन बनाने दिए हैं।
मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर
मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। मुंबई इंडियंस ने अब तक 12 मैच खेले इसमें उसके सिर्फ आठ अंक हैं। मुंबई इंडियंस ने अब तक 12 में से सिर्फ चार मैच में जीत हासिल की है। इसमें उसकी दो जीत पिछले तीन मुकाबलों में आईं हैं। मुंबई इंडियंस -0.504 के नेट रनरेट के साथ आईपीएल 2026 की अंक तालिका में नौवीं पायदान पर है।
प्लेऑफ की रेस में अभी बनी हुई है केकेआर
कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 में अब तक 12 मैच खेले हैं। इसमें से उसने पांच में जीत हासिल की है, जबकि छह में हार का सामना किया है। उसका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। उसके 11 अंक हैं और नेट रनरेट -0.038 है। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 की अंक तालिका में आठवें नंबर पर है और प्लेऑफ की रेस में अब भी बनी हुई है।
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कोलकाता के मौसम का पूर्वानुमान
मौसम की बात करें तो, कोलकाता में इस समय बहुत ज्यादा गर्मी और उमस है। मैच शुरू होने के समय तापमान लगभग 32 डिग्री रहने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच में पसीने से लथपथ क्रिकेटर और स्टैंड्स में कुछ खाली सीटें देखने को मिल सकती हैं। बुधवार शाम को कोलकाता के आसमान पर बादल छाए रहने की भी उम्मीद जताई गई है।
ईडन गार्डन की बाउंड्रियों में होगा अंतर
इस सीजन पिच नंबर 4 पर अब तक सिर्फ एक मैच ही खेला गया है। आईपीएल 2026 में कोलकाता में खेले गए 4 में से दो मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि दो जीत लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों के नाम रही हैं। यह पिच स्क्वायर के एक तरफ स्थित है। इसका मतलब है कि बाउंड्री आयामों में भी असमानता लाएगी। ईडन गार्डन में दोनों तरफ की बाउंड्री के बीच लगभग 12 मीटर का अंतर होगा।
कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच में शायद वही पिच (पिच नंबर 4) इस्तेमाल होगी जो इस सीजन की शुरुआत में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (KKR vs RR) मैच में इस्तेमाल हुई थी। उस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने सूखी पिच पर ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ प्रदर्शन (14 रन देकर 3 विकेट) करते हुए मेजबान टीम को जीत की राह पर लौटाने में मदद की थी।
कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस हेड 2 हेड
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 36 मुकाबले हुए हैं। इनमें मुंबई इंडियंस का पलड़ा बहुत भारी है। मुंबई इंडियंस ने 36 में से 25 मैच अपने नाम किये हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइजर्स 11 मैच ही जीतने में सफल हो पाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पिछले पांच में से चार मैच में जीत हासिल की है, जबकि मुंबई इंडियंस ने पिछले पांच में से तीन मुकाबले अपने नाम किये हैं।
केकेआर की ओपनिंग जोड़ी की यह है परेशानी
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दोनों सलामी बल्लेबाज इस सीजन की 12 पारियों में से एक बार भी पावरप्ले खत्म होने तक टिक नहीं पाए हैं।
केकेआर के अंगकृष रघुवंशी का औसत है बेहतरीन
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में 100 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले बल्लेबाजों में से तेज गेंदबाजों के खिलाफ सबसे बेहतरीन औसत अंगकृष रघुवंशी का है।
केकेआर की कैचिंग दक्षता सबसे अच्छी
कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन में सिर्फ नौ कैच छोड़े हैं, जो किसी भी टीम द्वारा छोड़े गए सबसे कम कैच हैं। उसकी कैचिंग दक्षता 86.9% है। यह इस सीजन किसी भी टीम की सबसे बेहतरीन दक्षता है।
ये है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
ये है मुंबई इंडियंस की संभावित XII
रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा, अल्लाह मोहम्मद गजनफर।
ये है कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग XII
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी/वैभव अरोड़ा।
रिंकू सिंह के खिलाफ बुमराह का शानदार रिकॉर्ड
दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के सामने जसप्रीत बुमराह का मुकाबला ज्यादातर दिनों में टीम के पक्ष में ही रहता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मिडिल-ओवर्स के मुख्य बल्लेबाज रिंकू सिंह के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए उनका रिकॉर्ड और अच्छा हो जाता है।
अगर कोलकाता के ईडन गार्डन की पिच इस सीजन की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मैच की तरह ही सूखी हुई तो अल्लाह मोहम्मद गजनफर वापसी कर सकते हैं। अल्लाह मोहम्मद गजनफर धर्मशाला में नहीं खेल पाए थे।
हार्दिक पंड्या करेंगे कप्तानी
मुंबई इंडियंस की बात करें तो हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव दोनों ही कोलकाता में हैं। दोनों ने ईडन गार्डन में जोरदार अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। उम्मीद है कि दोनों ही मैच में वापसी करेंगे। क्विंटन डीकॉक और राज बावा आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं।
सुनील नरेन कर सकते हैं गेंदबाजी की शुरुआत
मुंबई इंडियंस के खिलाफ सुनील नरेन गेंदबाजी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा (10 बार आउट किया है) है।
वैभव अरोड़ा को भी मिल सकती है टीम में जगह
ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपना अंतिम मैच दो अप्रैल को खेला था। वैभव अरोड़ा को भी टीम में जगह मिल सकती है। हालांकि, मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के खिलाफ उनके आंकड़े उनके पक्ष में नहीं हैं। वैभव अरोड़ा ने अभ्यास सत्र में काफी मेहनत की है।
ब्लेसिंग मुजरबानी की हो सकती है प्लेइंग इलेवन में एंट्री
कोलकाता नाइट राइडर्स में वरुण चक्रवर्ती को हल्के अभ्यास सत्र के दौरान लंगड़ाते हुए आते-जाते देखा गया। मथीशा पथिराना इस मैच से पहले हुए दोनों अभ्यास सत्रों में से किसी में भी नजर नहीं आए। मधीशा पथिराना KKR के लिए अपने पहले मैच में आठ गेंदें फेंकने के बाद ही चोटिल हो गए थे। अगर मथीशा पथिराना नहीं खेलते हैं तो KKR ब्लेसिंग मुजरबानी को मौका दे सकती है।
ये है मुंबई इंडियंस की पूरी टीम
रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, सूर्यकुमार यादव, अल्लाह मोहम्मद गजनफर, हार्दिक पंड्या (कप्तान), केशव महाराज, अश्विनी कुमार, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।
ये है कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मनीष पांडे, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, मथीशा पथिराना, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, रोवमैन पॉवेल, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट, उमरान मलिक, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा, ब्लेसिंग मुजरबानी।
नमस्कार
नमस्कार। जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाना है। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाना है। हम इस ब्लॉग में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच से जुड़े अपडेट्स लेकर आएंगे। मैच का लाइव स्कोरकार्ड भी उपलब्ध है। इसके अलावा खेल की दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों से भी रूबरू कराएंगे।