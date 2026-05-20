KKR vs MI, Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 65वां मुकाबला आज थोड़ी देर में ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। अजिंक्य रहाणे की अगुआई वाली केकेआर (कोलकाता नाइट राइडर्स) के लिए यह करो या मरो का मुकाबला है। केकेआर को अगर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखना है तो उसे हर हाल में मुंबई इंडियंस को हराना होगा। मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन वह केकेआर का समीकरण का बिगाड़ सकती है। केकेआर अगर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच हार जाती है तो लगातार दूसरे सत्र में प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रहेगी। हालांकि, मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत से भी केकेआर का काम पूरा नहीं होगा। उसका भाग्य शनिवार 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मैच पर निर्भर करेगा। अगर पंजाब किंग्स जीतती है तो रविवार 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर का आखिरी लीग मैच औपचारिकता रह जाएगा।

Indian Premier League, 2026 Kolkata Knight Riders

vs Mumbai Indians

Match Yet To Begin ( Day – Match 65 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

Live Updates