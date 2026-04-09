IPL KKR vs LSG Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायटंस के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में टॉस शाम 7.00 बजे किया जाएगा। कोलकाता ने अब तक 3 मैच खेले हैं जिसमें उसे एक बार भी जीत नहीं मिली है और उसे अब भी पहली जीत की तलाश है। कोलकाता का तीसरा मैच पंजाब के साथ था जो बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था और उसे एक अंक मिले थे। वहीं लखनऊ ने अब तक खेले 2 मैचों में से एक में जीत हासिल की है जबकि एक मैच में उसे हार मिली है।

Indian Premier League, 2026 Kolkata Knight Riders

vs Lucknow Super Giants

Match Yet To Begin ( Day – Match 15 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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