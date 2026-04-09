IPL KKR vs LSG Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायटंस के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में टॉस शाम 7.00 बजे किया जाएगा। कोलकाता ने अब तक 3 मैच खेले हैं जिसमें उसे एक बार भी जीत नहीं मिली है और उसे अब भी पहली जीत की तलाश है। कोलकाता का तीसरा मैच पंजाब के साथ था जो बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था और उसे एक अंक मिले थे। वहीं लखनऊ ने अब तक खेले 2 मैचों में से एक में जीत हासिल की है जबकि एक मैच में उसे हार मिली है।
Indian Premier League, 2026
Kolkata Knight Riders
Lucknow Super Giants
Match Yet To Begin ( Day – Match 15 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
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KKR vs LSG Today Match: रहाणे-रिंकू पर टीम की बैटिंग निर्भर
केकेआर की बैटिंग इस वक्त रहाणे और रिंकू पर काफी हद तक निर्भर नजर आ रही है। इस टीम की बैटिंग लाइनअप ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रही। हालांकि अंगकृष रघुवंशी के पास भी तेज गति से रन बनाने की क्षमता है। इस टीम के बल्लेबाजों को और जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा।
KKR vs LSG Today Match: सुनील नरेन भी कर रहे हैं निराश
कोलकाता को स्टार स्पिनर सुनील नरेन ने भी पिछले मैचों में कुछ खास नहीं किया है। नरेन की गेंदबाजी भी अब असरदार साबित नहीं हो रही है। वरुण और नरेन का नहीं चलना भी केकेआर के लिए चिंता का विषय है।
KKR vs LSG Today Match: वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं निराश
कोलकाता के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती लगातार निराश कर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन करने के बाद वरुण की स्पिन का जादू अब आईपीएल में नहीं चल पा रहा है। वो लगातार बल्लेबाजों के निशाने पर हैं और उनकी गेंदें बेअसर हो रही है। वो विकेट निकालने में भी असमर्थ नजर आ रहे हैं।
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KKR vs LSG Today Match: कैमरन ग्रीन लगातार कर रहे हैं निराश
कोलकाता ने आईपीएल 2026 की मिनी निलामी में कैमरन ग्रीन के 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन वो अब तक बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। इस वक्त वो गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं जिसके बाद उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रीन इस टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं और उनका नहीं चलना टीम के लिए चिंता का विषय है।
KKR vs LSG Today Match: अंकतालिका में लखनऊ 7वें नंबर पर
लखनऊ ने अब तक 2 मैच खेले हैं जिसमें उसे एक मैच में जीत मिली है जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस टीम के अभी 2 अंक हैं और अंकतालिया में ऋषभ पंत की टीम 7वें नंबर पर है। इस टीम का नेट रन रेट अभी -0.542 है।
KKR vs LSG Today Match: केकेआर अंकतालिका में 9वें स्थान पर
अंकतालिका में केकेआर की हालत काफी खराब है और 3 मैचों में इस टीम के अभी महज एक ही अंक हैं। इस एक अंक के साथ ये टीम 9वें स्थान पर है और इस टीम का नेट रन रेट अभी -1.964 है।
KKR vs LSG Today Match: केकेआर को पहली जीत की तलाश
केकेआर ने इस सीजन में अब तक 3 मैच खेले हैं जिसमें उसे 2 मैचों में हार मिली थी, लेकिन एक मैच बारिश की वजह से पंजाब के खिलाफ नहीं खेला जा सका था। इस मैच के रद्द होने के बाद केकेआर को एक अंक मिले थे और अंकतालिका में इस टीम का खाता खुल चुका है।
KKR vs LSG Today Match: लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम
एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मैथ्यू ब्रीट्जके, शाहबाज अहमद, एनरिक नॉर्खिया, हिम्मत सिंह, अक्षत रघुवंशी, जोस इंगलिश, नमन तिवारी, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक प्रभु यादव, आकाश महाराज सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, मोहसिन खान, वानिंदु हसरंगा।
KKR vs LSG Today Match: कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम
फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, सौरभ दुबे, सुनील नरेन, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।
KKR vs LSG Today Match: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 के 15वें मैच में कोलकाता का सामना लखनऊ से शाम 7.30 बजे से होगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको अपने ब्लॉग के जरिए देंगे साथ ही साथ आप क्रिकेट व खेल की अन्य खबरों के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें।