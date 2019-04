IPL 2019: ‘गब्बर’ का स्टाइल कॉपी कर रहे पंजाब के प्लेयर्स! देखें VIDEO

KXIP vs RR, 32nd Match, IPL 2019: भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेल रहे शिखर धवन अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। शिखर धवन मैदान पर कैच लेने के बाद जबरदस्त सेलिब्रेशन करते दिखाई पड़ रहे हैं। शिखर धवन का कैच लेने के बाद वाला यह स्टेप्स कई बार कैमरे में कैद हो चुका है। धवन कैच लेने के बाद अपनी जांघ पर हाथ पीटते हैं जो फैंस को बेहद ही पसंद आता है। आईपीएल के दौरान भी धवन कैच लेने के बाद इस तरह की हरकतें करते नजर आ चुके हैं। गब्बर के नाम से मश्हूर धवन का जश्न मनाने का अंदाज फैंस के बीच सालों से पॉपुलर हैं। अब दूसरे खिलाड़ी धवन के इस मस्तभरे अंदाज को कॉपी कर रहे हैं। दरअसल, राजस्थान के खिलाफ मंगलवार को खेले गए एक मैच के दौरान पंजाब के खिलाड़ी कुछ इस तरीके का जश्न मनाते नजर आए।

अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे पंजाब के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अजिंक्य रहाणे को आउट करने के बाद शिखर धवन के स्टाइल में जश्न मनाते नजर आए। वहीं यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल भी मैच के दौरान इस स्टाइल को कॉपी करते दिखाई पड़े। गेल इस सीजन आईपीएल में आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्रिस गेल और केएल राहुल ने राजस्थान के खिलाफ भी टीम को मजबूत शुरुआत दी। दोनों ही बल्लेबाजों इस फॉर्म को पूरे सीजन बरकरार रखना चाहेंगे।

वहीं पंजाब की बात करें तो लगातार दो हार के बाद टीम वापस जीत की पटरी पर लौट चुकी है। पिछले सीजन शुरुआती मैच जीतने के बाद पंजाब का प्रदर्शन आखिरी के मैचों के दौरान निराशाजनक रहा था। टीम इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहेगी।

