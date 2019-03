Kedar Jadhav gets trolled by his teammates: टी-20 सीरीज में टीम से बाहर रहने वाले केदार जाधव ने ऑस्ट्रलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में जोरदार वापसी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदाराबाद में खेले गए पहले मैच में केदार जाधव ने टीम के लिए सबसे अधिक नाबाद 81 रनों का योगदान दिया। जाधव की 87 गेंदों में 81 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से पटखनी देने में कामयाब रही। जाधव ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और एक छक्का भी लगाया। जाधव पहले ही मैच में टीम के लिए अपनी अहमियत साबित करने में सफल रहे। हालांकि, अपनी टीम को जीत दिलाने वाले केदार को उनके टीममेट ने ही सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। दरअसल, केदार जाधव ने ऑफिशियली इंस्टाग्राम अकाउंट अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में जाधव बाइक पर गॉगल्स लगाकर बैठे हुए हैं। जाधव की इस तस्वीर पर सबसे पहले भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने कमेंट किया। रोहित ने लिख- रेस-4।

इसके बाद रोहित का साथ देने हार्दिक पंड्या आए, पंड्या ने लिखा, ‘भाई, भाई अपना सबका भाई केदार भाई’। वहीं शिखर धवन ने जाधव को सल्लू कहकर पुकारा। पंड्या चोट की वजह से इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। बता दें कि जाधव को उनकी शानदार पारी के लिए ‘मैन ऑफ द मैच’ के पुरस्कार से नवाजा गया। मैन ऑफ द मैच जाधव ने कहा कि वह अपनी गेंदबाजी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं और इसका लुत्फ उठाते हैं। बल्ले से शानदार पारी खेलने से पहले जाधव ने गेंद भी कमाल किया। उन्होंने सात ओवर में 31 रन देकर मार्क स्टॉयनिस का विकेट लिया।

View this post on Instagram A post shared by Kedar Jadhav (@kedarjadhavofficial) on Mar 1, 2019 at 7:22am PST

जाधव ने कहा, ‘मेरी गेंदबाजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं।’ धोनी के साथ साझेदारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया में भी हमने ऐसी ही साझेदारी की थी। जब दूसरे छोर पर धोनी मौजूद हो तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा शॉट खेलने की कोशिश करता हूं और वह कहते है कि टीम की जरूरत है कि टिककर खेलूं।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App