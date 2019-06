Yuvraj Singh Retires: भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों में गिने जाने वाले युवराज सिंह ने हाल ही में 10 जून को क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने अतंरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। युवराज सिंह के इस घोषणा के बाद खेल, बॉलीवुड और राजनीति समेत अन्य जगत के लोगों ने शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान लोगों ने उनके खेल की तारीफ भी की और कई भावुक करने वाले संदेश लिखे।

इस बीच अपने बयान और फिल्म रिव्यू को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कमाल आर खान उर्फ केआरके ने ऐसा ट्वीट किया जिसे पढ़कर साफ लगता है कि केआरके ऐसे ट्वीट और बयानों के चलते ही सुर्खियों में रहते हैं। केआरके ने भी युवराज सिंह के रिटायरमेंट पर ट्वीट किया है उनके ट्वीट में महेंद्र सिंह धोनी के भी ट्वीट का जिक्र है। कमाल आर खान का यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। कमाल आर खान ने युवराज सिंह के रिटायरमेंट पर अपने ट्वीट में लिखा, ‘युवराज सिंह ने अपने रिटायरमेंट के समय धोनी के बारे में कुछ नहीं कहा और न ही धोनी ने उनके रिटायरमेंट पर कुछ बोला। इसका मतलब है कि दुश्मनी गहरी भी है और पुरानी भी।’

Yuvraj Singh didn’t say anything about Dhoni at the time of his retirement neither Dhoni said anything. Means Dushmani Gahari Bhi Hai Aur Purani Bhi.

— KRK (@kamaalrkhan) June 13, 2019