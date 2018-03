VIDEO: रबाडा ने फेंकी ऐसी गेंद, कई मीटर दूर जा गिरा वॉर्नर का स्टंप

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे केपटाउन टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। अपनी पहली पारी खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया को डेविड वॉर्नर ने तेज शुरुआत दी और महज 14 गेंदों में पांच चौके एक छक्के की मदद से 30 रन बनाए। वह हालांकि ज्यादा देर टिक नहीं सके और 43 के कुल स्कोर पर केगिसो रबाडा की गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने से पहले डेविड वॉर्नर ने रबाडा के दूसरे ओवर की अंतिम तीन गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़े थे, इसके बाद अगले ही ओवर में वॉर्नर ने रबाडा को एक चौका और छक्का भी जड़ा। लगातार रन खाने के बावजूद रबाडा ने हिम्मत नहीं हारी और टीम को वॉर्नर का विकेट दिलाया। रबाडा ने वॉर्नर को कुछ इस तरह से बोल्ड आउट किया, जिसे वो लंबे अर्से तक याद रखेंगे। रबाडा की गेंद पर वॉर्नर का ऑफ स्टंप काफी देर तक हवा में घूमती रही। वॉर्नर के अलावा उस्मान ख्वाजा (5) और कप्तान स्टीव स्मिथ (5) भी जल्दी पवेलियन लौट गए। हालांकि कैमरून बैनक्रॉफ्ट (77) एक छोर संभाले हुए थे। शॉन मार्श (26) ने उनका कुछ देर साथ दिया लेकिन मोर्केल ने शॉन को भी जल्द ही पवेलियन भेज दिया।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर के दम पर अफ्रीकी टीम ने अपनी पहली पारी में 311 रन बनाए और फिर अपने गेंदबाजों के दम पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के नौ विकेट 245 रनों पर ही गिरा दिए। खराब रोशनी के कारण दिन का खेल जल्दी खत्म कर दिया गया। स्टम्प्स तक टिम पेन 33 और जोश हेजलवुड एक रन बनाकर खेल रहे हैं।

The trajectory of David Warner’s off stump in slow motion is one of the most beautiful, hypnotic things I have ever seen in my life. #SAvAUS pic.twitter.com/vnOy3Tjlo0

— Tony Webeck (@TonyWebeck) March 23, 2018