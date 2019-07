आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में रविवार रात इंग्लैंड ने भारत को 31 रन से हरा दिया। इस मैच में टीम इंडिया ने विजय शंकर की जगह रिषभ पंत को मौका दिया। वे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। हालांकि, वे भी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए। टीम का स्कोर जब 226 रन था तब वे लियाम प्लंकेट की गेंद पर क्रिस वोक्स के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 4 चौके की मदद से 29 गेंद पर 32 रन बनाए। मैच के बाद पत्रकारों से बात करने के लिए टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा आए। उनसे कई पत्रकारों ने विजय शंकर की जगह रिषभ को खिलाने को लेकर सवाल पूछे। हालांकि, रोहित ने अपनी हाजिरजवाबी से पत्रकारों को निरुत्तर कर दिया।

रोहित से पत्रकारों ने पूछा था कि विराट के आउट होने पर नंबर 4 पर रिषभ पंत को बल्लेबाजी के लिए आता देखकर क्या उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ था? इस पर रोहित ने कहा, ‘नहीं! मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी चाहते थे कि रिषभ पंत वर्ल्ड कप में खेले। भारत से लेकर यहां आने तक सब यही पूछ रहे थे कि रिषभ पंत कहां हैं, रिषभ पंत कहां हैं, वे यहां हैं, नंबर पर 4 पर खेल रहे हैं।’

Journalist: Were you surprised to see Rishabh Pant come out at four?

Rohit Sharma: … #ENGvIND | #CWC19 pic.twitter.com/lM6I6KLtqD

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 30, 2019