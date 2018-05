IPL 2018,MI vs RR: जोस बटलर का प्रचंड फॉर्म, लगातार पांचवीं हाफ सेंचुरी, बना डाले कई रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने आईपीएल के इस सीजन में अब तक लगातार पांच अर्धशतक ठोंके हैं। दो बार तो शतक के करीब जाकर चूक गए। इसी के साथ जोस बटलर के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हो गई हैं। जोस बटलर की 94 रनों की शानदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने रविवार(13मई) को मुंबई इंडियन्स को पराजित किया।

इससे पहले जोस बटलर की 95 रनों की तूफानी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने शुक्रवार को चेन्नई सुपरकिंग्स को चार विकेट से हराया था। प्लेऑफ में पहुंचने की राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें अगर अब भी जिंदा हैं तो इसकी वजह जॉस बटलर की शानदार फॉर्म भी है।

You Beaut JOS BUTTLER — 94 runs | 53 balls | 9 fours |5 sixes | SR: 177.36

He also becomes the first player in IPL to be stranded in the 90s in two successive innings. #IPL2018 #MIvRR pic.twitter.com/WpXhDEeBUX

