Jasprit Bumrah will go to London for Treatment: भारत के चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कमर के निचले हिस्से में लगी चोट (स्ट्रेस फ्रैक्चर) पर विशेषज्ञों को राय लेने के लिए इंग्लैंड जाएंगे। इस चोट के कारण बुमराह कम से कम दो महीने तक भारतीय टीम से बाहर हो गये। इस दौरान वह दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में भाग नहीं ले पायेंगे। साढ़े तीन साल के करियर में यह पहली बार होगा जब बुमराह चोट के कारण इतने लंबे समय तक टीम से दूर रहेंगे।

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि, ‘‘ बीसीसीआई स्ट्रेस फ्रैक्चर के इलाज के लिए बुमराह को लंदन भेज रहा है। इस दौरान एनसीए के फिजियोथेरेपिस्ट आशीष कौशिक उनके साथ रहेंगे। बीसीसीआई ने तीन अलग-अलग विशेषज्ञों से राय लेने के लिए समय लिया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ बुमराह छह या सात अक्टूबर को एक सप्ताह के लिए इंग्लैंड रवाना हो सकते है। उनकी आगे की योजना तीन चिकित्सकों से मिली राय पर निर्भर करेगा। हमने इस मामले सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से राय ली है।’’ टीम को दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में बुमराह की कमी खलेगी। पच्चीस साल का यह गेंदबाद पिछले दो वर्षों में टीम का मुख्य गेंदबाज बन कर उभरा है।

बुमराह ने 12 टेस्ट में 62 विकेट जबकि 58 एकदिवसीय में 103 विकेट चटकाये है। टी20 में उनके नाम 42 मैच में 51 विकेट है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने रविवार को कहा कि जसप्रीत बुमराह का स्ट्रेस फ्रैक्चर उनके अलग तरह के एक्शन के कारण नहीं है और ऐसे मामले में ठीक होने की कोई समय सीमा नहीं होती है। बुमराह दो महीने में ठीक हो सकते हैं या फिर छह महीने तक मैदान से दूर रह सकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App