WI vs IND, 2nd Test, India tour of West Indies, 2019: बेहतरीन लाइन-लेंथ, तेज रफ्तार और उछाल से इन दिनों वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की जमकर खबर ले रहे जसप्रीत बुमराह ने शनिवार को टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली हैट्रिक भी ली। बुमराह ने इस हैट्रिक का श्रेय कप्तान विराट कोहली को दिया है। बुमराह द्वारा वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज को आउट करने के बाद स्टंप माइक में सुना जा सकता था कि कोहली कह रहे थे, ‘कितना बढ़िया गेंदबाज है ये। कितना बढ़िया गेंदबाज है।’ इस तेज गेंदबाज ने सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज की पहली पारी में हैटट्रिक सहित 6 विकेट झटक लिए हैं। उनकी हैटट्रिक का श्रेय कप्तान कोहली को भी जाता है, जिन्होंने रोस्टन चेज का रिव्यू कराया, जिन्हें पहले मैदानी अंपायर पॉल रेफेल ने नॉट आउट करार दिया था। लेकिन रिव्यू के बाद वह आउट निकले और बुमराह की हैट्रिक का तीसरा शिकार बने।

‘बीसीसीअई टीवी’ पर बातचीत के दौरान कोहली माइक पकड़े थे और बुमराह ने कहा, ‘सच कहूं तो मुझे नहीं पता था, मैं इस अपील के बारे में निश्चित नहीं था। मुझे लगा कि यह बल्ला था इसलिए मैंने ज्यादा अपील नहीं की थी लेकिन अंत में यह अच्छा रिव्यू निकला। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यह हैट्रिक कप्तान की बदौलत मिली।’ बुमराह ने कहा, ‘कभी-कभार जब विकेट से इतनी मदद मिलती है, जैसा हमने पिछली पारी में भी देखा कि इसमें काफी उछाल था और उन्हें काफी उछाल मिल रहा था। उन्हें मूवमेंट भी मिल रहा था।’

I owe my hat-trick to you – Bumrah tells @imVkohli @Jaspritbumrah93 became the third Indian to take a Test hat-trick. Hear it from the two men who made it possible

Full video here https://t.co/kZG6YOOepS – by @28anand #WIvIND pic.twitter.com/2PqCj57k8n

— BCCI (@BCCI) September 1, 2019