भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज से वापसी की। वापसी करने के साथ ही बुमराह ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से सभी को खासा प्रभावित किया। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के अंतिम मैच में बुमराह ने एक विकेट झटकर एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। बुमराह अब भारत की ओर से टी-20 में सबसे कम मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बुमराह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से भी बड़ी खुशखबरी मिली है। बीसीसीआई जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवॉर्ड से सम्मानित करेगी। रविवार को होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान बुमराह के अलावा भारतीय टीम के दूसरे खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा।

भारतीय टेस्ट क्रिकेट के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को सबसे अधिक रन के लिए और ओपनर मयंक अंग्रवाल को सबसे सफल डेब्यू के लिए बीसीसीआई अवार्ड देकर सम्मानित करेगी। साल 2018-19 में किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए इन खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाएगा। महिला खिलाड़ियों की बात करें तो पूनम यादव ने पिछले दो साल में गेंद से शानदार प्रदर्शन कर सबसे अधिक विकेट लिए, इस वजह से यह अवॉर्ड उन्हें दिया जाना तय है।

NEWS: @Jaspritbumrah93 set to receive Polly Umrigar Award at BCCI Awards (Naman) today. @poonam_yadav24 named best int’l cricketer (woman)

Former captains @KrisSrikkanth & @chopraanjum to be honoured with Lifetime Achievement Awards

Details – https://t.co/pDQNcVO8ga pic.twitter.com/cEQ6icR5lM

— BCCI (@BCCI) January 12, 2020