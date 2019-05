Jasprit Bumrah take 85 wickets in just 49 one day matches: एक जमाने में अपनी तेजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों में दहशत पैदा करने वाले जैफ थॉमसन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से काफी प्रभावित हैं। बुमराह को लेकर उन्हें लगता है कि उनमें अपनी तेजी से विरोधी टीम को तहस नहस करने की क्षमता है। बुमराह को सचिन तेंदुलर ने वर्तमान समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज करार दिया था। महान डेनिस लिली के पूर्व साथी थॉमसन ने भी बुमराह की तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैलकम मार्शल के साथ सत्तर के दशक में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे थॉमसन ने कहा, ‘बुमराह वास्तव में अच्छा गेंदबाज हैं। वह ऐसे गेंदबाज हैं, जो जितनी अधिक गेंदबाजी करते हैं उतना ही बेहतर परिणाम हासिल करते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘उनके पास विरोधी टीम को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त तेजी है। वह अपनी गति में बदलाव करते हैं और उनकी गेंदों को समझना मुश्किल है। मैंने नहीं देखा कि बल्लेबाज उनकी गेंदों को अच्छी तरह से समझ रहे हों। उनका ऐक्शन हटकर है और इससे अंतर पैदा होता है।’ थॉमसन के अनुसार बुमराह के अलावा कागिसो रबाडा दो ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर विश्व कप के दौरान निगाहें टिकी रहेंगी। बता दें कि साउथ अफ्रीकी पेसर कागिसो रबाडा भी जबरदस्त फॉर्म में हैं।

जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन वर्ल्ड कप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से दुनिया के कई धुरंधर बल्लेबाजों को परेशान किया। जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मह शमी और भुवनेश्वर कुमार से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद होगी। (भाषा इनपुट के साथ)

