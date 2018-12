अपनी रफ्तार से पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मेलबर्न में एक अजीब गेंद फेंकी। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 113kph की रफ्तार से गेंद फेंककर शॉन मार्श का विकेट ले लिया। इस गेंद से पहले बुमराह 143+kph की रफ्तार में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन लंच से ठीक पहले उन्होंने 113kph की गेंद डाल सभी को हैरान कर दिया। बुमराह की इस गेंद को जब तक मार्श समझ पाते, तब तक गेंद उनके पैड पर जा लगी। इसके बाद अंपायर मे मार्श को एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। मराह ने मार्श को 19 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। इस मैच में 6 विकेट झटकने वाले बुमराह ने 39 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दरअसल, बुमराह ने पूर्व भारतीय गेंदबाज दिलीप दोशी का एक साल में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 39 साल पहले 1979 में दिलीप दोशी ने 40 विकेट झटके थे। वहीं बुमराह ने इस साल 45 विकेट अपने नाम कर लिया है।

बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 151 रनों पर ही ढेर कर दिया। भारत ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी सात विकेट के नुकसान पर 443 रनों पर घोषित कर दी थी। इस लिहाज से आस्ट्रेलिया 292 रन पीछे है और भारत के पास ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन देने का मौका था, लेकिन मेहमान टीम ने ऐसा न करने का फैसला करते हुए अपनी दूसरी पारी खेलने का निर्णय लिया।

NOOOOO! @shaunmarsh9 departs on the last before ball before lunch.

LIVE #AUSvIND:

