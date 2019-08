इस साल रक्षाबंधन गुरुवार यानि 15 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इस त्योहार को दो दिन पहले मना लिया है। मंगलवार को बुमराह ने बहन जुहीका से राखी बंधवा कर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। रक्षाबंधन की दो तस्वीरें ट्वीट करते हुए बुमराह ने लिखा, ‘भारतीय टीम की ड्यूटी का मतलब है कि मैं इस रक्षाबंधन पर यहां नहीं रह पाउंगा, लेकिन मैं इसे मिस नहीं करना चाहता था, हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक्यू जुहिका।’ वेस्टइंडीज दौरे पर 22 अगस्त से होने वाली टेस्ट सीरीज में बुमराह भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लिहाजा वह रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन के साथ नहीं रह पाएंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 अगस्त से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज में बुमराह भारत के अहम गेंदबाज होंगे।

दोनों ही टीमों के बीच पहला टेस्ट 22 से 26 अगस्त के बीच विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा जबकि दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से सबीना पार्क जमैका में शुरू होगा। इन टेस्ट मैचों से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की भी शुरुआत भी होगी जो कि अगले दो साल तक चलेगी।

Team India duties means I won’t be here for Raksha Bandhan but I just couldn’t miss out on celebrating with you, Juhika. Thank you for always being there for me. pic.twitter.com/ZkBMW0Xp3r

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) August 13, 2019