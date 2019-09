JT vs SNP,Jamaica Tallawahs vs St Kitts and Nevis Patriots 16 T-20 Dream11, Playing 11 Prediction LIVE Updates: कैरेबियन प्रीमियर लीग (Caribbean Premier League) में जमैका तलवाह और सैंट किट्स एंड नेविस पैट्रियॉट्स के बीच एक अहम मुकाबला खेले जाने वाला है। सीपीएल 2019 सीजन में क्रिस गेल की टीम जमैका तलवाह का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम को 6 में से सिर्फ एक जीत मिली है और वह प्वॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे स्थति है। वहीं सैंट किट्स एंड नेविस पैट्रियॉट्स की बात करें 7 मैचों में 3 जीत के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है।

सैंट किट्स एंड नेविस पैट्रियॉट्स के बल्लेबाज इविन लुईस इस सीजन धमाकेदार फॉर्म में हैं और वह आज भी टीम के लिए बेहद उपयोगी पारी खेल सकते हैं। कार्लोस ब्रेथवेट की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन अभी तक मिला-जुला रहा है। मोहम्मद हफीज के रूप में टीम के पास एक उनुभवी बल्लेबाज भी मौजूद है।

संभावित प्लेइंग इलेवन

जमैका तलवाह – क्रिस गेल (कप्तान), जेरोम टेलर, चाडविक वाल्टन, जॉर्ज वर्कर, स्टीवन जैकब्स, आंद्रे रसेल, ग्लेन फिलिप्स (विकेटकीपर), शमर स्प्रिंगर, ओशन थॉमस, रोवमैन पॉवेल, क्रिस्टोफर लामॉन्ट।

सैंट किट्स एंड नेविस पैट्रियॉट्स – मोहम्मद हफीज, रयाद एमरिट, डेवोन थॉमस (विकेटकीपर), जेसन मोहम्मद, कार्लोस ब्रैथवेट (कप्तान), एविन लुईस, शेल्डन कॉटरेल, फैबियन एलेन, अल्जारियन जोसेफ, उसामा मीर, कजर्न ओटले।

