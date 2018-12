भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत को 146 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के चलते अब 4 मैचों की ये टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। इसके अलावा टीम इंडिया के लिए एक और निराशाजनक खबर उस वक्त आई जब सोशल मीडिया पर इशांत शर्मा और रवींद्र जडेजा के झगड़े के वीडियो ने खलबली मचा दी। इस वीडियो में इन दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली, जो टीम भावना के लिहाज से भी सही नहीं मानी जा रही है।

दरअसल ये वाकया दूसरे टेस्ट के चौथे दिन यानी कि 17 दिसबंर को देखने को मिली जब इशांत और जडेजा पर्थ के मैदान पर करीब 90 सेकेंड कर झगड़ते देखे गए। हालांकि बाद में शमी और कुलदीप के बीचबचाव के बाद दोनों के बीच झगड़ा समाप्त हुआ। इस वीडियो को देखकर लग रहा था कि शायद फील्ड प्लेसमेंट को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस इसे टीम भावना के लिहाज से सही नहीं मान रहे हैं, और इसपर तरह-तरह से अपनी राय रख रहे हैं।

Ishant Sharma & Ravindra Jadeja were caught fighting & abusing on field yesterday. They were seen pointing fingers at each other in an animated argument. They were separated by Kuldeep & Shami. What's going on in Indian dressing room? #AUSvIND pic.twitter.com/j5fw5os0cD

— Abhishek Agarwal (@abhishek2526) December 18, 2018