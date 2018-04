IPL 2018 से बाहर हुए इशांत शर्मा ने रच दिया इतिहास, पहले झटके 5 विकेट अब कर दिया ये कारनामा

IPL 2018: इस साल आईपीएल टूर्नामेंट में कोई खरीददार नहीं मिलने पर भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा इन दिनों काउंटी क्रिकेट में दमदार गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। 29 साल के इस भारतीय खिलाड़ी के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहला अर्ध शतक दर्ज हो गया है। यहां वार्विकशायर के खिलाफ शुरुआत में धारधार गेंदबाजी के बाद ईशांत ने लीसेस्टरशायर के लिए मजबूत बल्लेबाजी कर सबको चौंका दिया है। टीम ने आठ विकेटों के नुकसान पर कुल 438 रन बनाए। इस दौरान ईशांत ने अपना पहला अर्धशतक भी जड़ा। उन्होंने कुल 141 गेंदों में महत्वपूर्ण 66 रन बनाए। पारी के दौरान छह चौकों के साथ एक छक्का भी मारा। बता दें कि इससे पहले तेज भारतीय गेंदबाज ईशांत शर्मा ने वार्विकशायर के खिलाफ पांच विकेट झटक थे। दरअसल आईपीएल में कोई खरीदार ना मिलने पर ईशांत शर्मा चेतेश्वर पुजारा की तरह इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचे हैं।

गौरतलब है कि ईशांत भारत के लिए 81 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इसकी 144 पारियों में उन्होंने 234 विकेट अपने नाम किए, जबकि एक ओवर में रन देने का औसत 3.23 रहा। इस प्रारूप में ईशांत ने 7 बार पांच विकेट अपने नाम किए। ईशांत शर्मा ने वनडे में भी भारत के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की है। वह 80 मैचों की 78 पारियों में 115 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। हालांकि 14 टी-20 इंटरनेशनल और 76 आईपीएल मैच खेल चुके भारत के इस गेंदबाज को इस साल किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा।

खबर के मुताबिक भारतीय टीम आगामी दिनों में इंग्लैंड का दौरा करेगी। जहां उसे तीन टी-20 इंटरनेशनल, तीन एक दिवसीय और पांच टेस्ट मैच खेलने हैं। ऐसे में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे ईशांत इस दौरे के लिए चयनकर्ताओं के सामने अपनी मजबूत दावेदारी पेश करना चाहेंगे।

REPLAY: A moment of history as Indian superstar @ImIshant scores his maiden first-class fifty and it comes in a Sussex shirt. #gosbts pic.twitter.com/Lp2Q7axh6j

— Sussex CCC (@SussexCCC) April 21, 2018