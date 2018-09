Ind vs Eng, India vs England 4th Test Match: इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने चौथे टेस्ट मैच के दौरान गैर-जिम्मेदाराना शॉट लगाकर अपना विकेट गंवाया। यही वजह रही कि इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज मोईन अली अपने करियर में पांच बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लेने में सफल रहे। इसके अलावा तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 63 रन देकर तीन विकेट लिए। भारत औऱ इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दौरान टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से ज्यादा प्रभाव पुछल्‍ले बल्‍लेबाजों ने छोड़ा है। भारत और इंग्लैंड दोोनं ही टीमों के लो-मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने टीम को संभालने का काम किया है। पहली पारी में इंग्लैंड की ओर से सैम कर्रन, स्टुअर्ट ब्रॉड और मोईन अली ने ये काम किया। वहीं भारत की ओर से ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने टीम को अंत में छोटे टोटल पर ऑल आउट होने से बचाने का काम किया। इस सीरीज के दौरान दोनों ही टीमों को मिलाकर लो-मिडिल ऑर्डर 9वें और 10वे नंबर पर आने वाले बल्लेबाजों ने 8 मौकों पर 30 से अधिक रनों की साझेदारी की है। वहीं टॉप ऑर्डर में ऐसा सिर्फ 7 बार ही हो सका है।

बुमराह ने जब क्रीज पर कदम रखा तब पुजारा शतक से चार रन दूर थे और भारत इंग्लैंड से 18 रन पीछे था। पुजारा ने मोईन की गेंद पर लॉन्ग लेग पर दो रन लेकर इंग्लैंड की सरजमीं पर अपना पहला शतक पूरा किया तथा इसके बाद तेजी दिखाई। जो रूट ने ब्रॉड को गेंद सौंपी जिन पर पुजारा ने लगातार दो चौके लगाए। भारत ने सुबह बिना किसी नुकसान के 19 रन से आगे खेलना शुरू किया। शिखर धवन (23) और केएल राहुल (19) देर तक नहीं टिक पाए। इन दोनों को ब्रॉड ने पवेलियन भेजा।

No. of partnerships of 30+ runs in this #EngvInd series:

1st & 2nd wkts – 7 partnerships

9th & 10th wkts – 8 partnerships#EngvInd

— ESPNcricinfo stats (@ESPNcric_stats) August 31, 2018