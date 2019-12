संशोधित नागरिकता कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। रविवार को दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं। मामला इतना बढ़ गया कि छात्रों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इसे लेकर भारतीय अनुभवी तेज गेंदबाज इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। भारत के लिए 29 टेस्ट और 120 वनडे खेल चुके पठान ने ट्वीट किया, ‘राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे लेकिन मैं और हमारा देश जामिया मीलिया के छात्रों को लेकर चिंतित है।’ पठान अपने इस ट्वीट के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। लोग-लोग उनसे तरह-तरह सवाल-जवाब करने लगे।

एक यूजर ने लिखा, ‘इस बारे में आप अपने सांसद दोस्त गौतम गंभीर से बात करो।’ जबकि एक ट्वीट में लिखा गया, ‘ये सिर्फ छात्र नहीं है, बल्कि देश के दुशमन हैं।’ एक यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए पठान से पहले वीडियो देखने की वकालत की। यूजर ने पठान के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि जब बस में आग लगाई जा रही थी। गाड़ियां फूंकी गई तब आप चुप थे और अब उठे हैं। बता दें कि इरफान पठान पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मामले पर अपनी बात रखी है।

पठान के ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा कि इन छात्रों को यह पता होना चाहिए कि यह जम्मू-कश्मीर नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली है। प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यह शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। बता दें कि रविवार को प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कालोनी में चार बसें और पुलिस की दो गाड़ियां फूंक दी थी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों, पुलिस और दमकलकर्मियों समेत 60 लोग घायल हुए।

First tell me how this Fcking students are getting affected by #CAA .. #CABPolitics

The students must realise that it is not j&k

It is the capital of india

Every aggrieved citizen has a r8 to protest but it should be peaceful.. whereas r8 of pvt defence is concerned ,its for all including police.#ISupportDelhiPolice #ISupportCAB

