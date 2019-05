Ireland vs Bangladesh ODI Predicted Playing 11: आयरलैंड बनाम बांग्लादेश

Windies and Bangladesh in Ireland Tri-Series 2019, IRE vs BAN Dream11, Playing 11 Team Prediction 3rd ODI, Team Players List, Live Cricket Score: आयरलैंड, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच जारी त्रिकोणीय सीरीज का तीसरा मैच गुरुवार को डबलिन के द विलेज मैदान में खेला जाएगा। ये मैच मेजबान आयरलैंड और बांग्लादेश टीम के बीच खेला जाएगा। इस सीरीज में बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी रही है। उन्होंने इस सीरीज के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया था। उस मैच में बांग्लादेश की सलामी जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की थी। सौम्या सरकार और तमीम इकबाल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 196 रनों की साझेदारी की थी। बता दें बांग्लादेश विश्वकप से पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस त्रिकोणीय सीरीज को हर हाल में जीतना चाहेगा।

वहीं आयरलैंड की शुरुआत बेहद ख़राब रही थी। पहले मैच में आयरलैंड के गेंदबाजों वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ दी थी। हालांकि स्पिन गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। गैरी विल्सन और एंड्रयू बालबर्नी ने 20 ओवर में मात्र 71 रन दिए थे। आयरलैंड के पास भी एक संतुलित टीम है। उनके पास विलियम पोर्टरफील्ड, पॉल स्टर्लिंग, गैरी विल्सन और केविन ओ’ब्रायन जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं जो वक़्त आने पर मैच का रुख बदल करते हैं

संभावित प्लेइंग इलेवन –

आयरलैंड – विलियम पोर्टरफील्ड (कप्तान), पॉल स्टर्लिंग, एंड्रयू बालबर्नी, लॉरकन टकर, केविन ओ ब्रायन, गैरी विल्सन (विकेटकीपर), जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडैर, जोशुआ लिटिल, टिम मुर्टघ, बैरी मैकार्थी।

बांग्लादेश – मशरफे मुर्तजा (कप्तान), मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल, महमूदुल्लाह, मोहम्मद मिथुन, सब्बीर रहमान, सौम्या सरकार, मुस्ताफिजुर रहमान, मेहदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन।