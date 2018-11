वर्ल्ड कप: पाकिस्तान से मिली हार पर रोने लगी यह कप्तान, देखें VIDEO

कप्तान जवेरिया खान (नाबाद 74) के अर्धशतक के बाद शानदार गेंदबाजी के दम पर मंगलवार (13 नवंबर, 2018) को पाकिस्तान ने आईसीसी महिला टी-20 विश्वकप के गुप-बी मैच में आयरलैंड को 38 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 139 रनों के लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड की पूरी टीम 20 ओवर में महज 109 बना सकी। इसाबेल जॉयस (30) और क्लेयर शिलिंगटन (27) के अलावा कोई भी खिलाड़ी दस रन भी नहीं सका। टूर्नामेंट में आयरलैंड की यह दूसरी हार है और विश्व में उसके बाहर होने के बादल मंडराने लगे हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को संबोधित करने पहुंचीं आयरलैंड की कप्तान लौरा डालना भी तब खुद के आंसू नहीं रोक पाईं जब वह टीम की हार पर बोल रही थी। उन्होंने टीम की हार को अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक बताया हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद थी कि यह मैच जीत सकते हैं। ये बहुत निराशाजनक है। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे।

बता दें पाकिस्तान की ग्रुप-बी में तीन मैचों में यह पहली जीत है और वह अभी भी टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को बनाए हुआ है। वहीं, इसी ग्रुप में आयरलैंड की यह लगातार दूसरी हार है। पाकिस्तान ने यहां मंगलवार देर रात टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 139 रन का स्कोर बनाया और फिर आयरलैंड को निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 101 रन पर रोक दिया। आयरलैंड की ओर से दो बल्लेबाजों के अलावा अन्य कोई दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाया।

पाकिस्तान की ओर से सना मीर, एनम अनवर, नाश्रा संधू और आलिया रियाज ने दो-दो जबकि बिस्माह मारूफ ने एक विकेट झटके। इससे, पहले पाकिस्तान ने जवेरिया की बेहतरीन अर्धशतक की मदद से छह विकेट पर 139 रन का स्कोर खड़ा किया। जवेरिया ने 52 गेंदों की नाबाद पारी में 11 चौके लगाए। उनके अलावा आयशा जफर ने 21, ओमैमा सोहेल ने 18 और नाहिदा खान ने 10 रन का योगदान दिया। आयरलैंड की ओर से लुसी ओरेली ने तीन, और सियारा मेटकाफे तथा सेलेस्टे राक ने एक- एक विकेट चटकाए। (एजेंसी इनपुट सहित)

