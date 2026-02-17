Ireland vs Zimbabwe Cricket Match LIVE Scorecard: आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच श्रीलंका के पल्लीकेले में मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो पाया। इस मुकाबले को अंत में रद्द घोषित किया गया। इस नतीजे के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो गई। वहीं ग्रुप बी से श्रीलंका के बाद अब जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में एंट्री की। इतना ही नहीं जिम्बाब्वे की टीम को सीधे-सीधे टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए एंट्री भी मिल गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ आयरलैंड को भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना पड़ा है।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
Ireland
Zimbabwe
Match Abandoned without toss ( Day – Match 32 )
Match Abandoned
IRE vs ZIM: ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, जिम्बाब्वे का डबल फायदा; अब सुपर 8 में भारत से मुकाबला
जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर
यह मुकाबला अब रद्द हो चुका है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले राउंड से ही बाहर हो गई है। जिम्बाब्वे को सुपर 8 में एंट्री तो मिली है। साथ ही अगले टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई भी कर लिया है।
अभी भी बारिश, मैच रद्द होने के करीब
पल्लीकेले में अभी भी बारिश जारी है। अंपायर्स और क्यूरेटर छाते के साथ दिख रहे हैं। वहीं शाम 6.16 का समय (IST) 5-5 ओवर के मैच के लिए कट ऑफ टाइम है। अब मैच रद्द होने की तरफ जाता दिख रहा है।
भारत से हो सकता है जिम्बाब्वे का सुपर 8 मैच
यह मैच अब लगभग-लगभग रद्द होने की कगार पर जाता दिख रहा है। अगर इस मैच में नतीजा नहीं निकला तो जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम बाहर हो जाएगी। जिम्बाब्वे सुपर 8 के लिए ग्रुप 1 में जाएगा और 26 फरवरी को भारत से मैच हो सकता है।
मोहम्मद शमी ने झटके 8 विकेट, बंगाल के बल्लेबाजों ने मेहनत पर फेरा पानी; जम्मू-कश्मीर इतिहास रचने के करीब
6.16 बजे तक का है ऑफिशियल कट ऑफ टाइम
अब आधिकारिक कट ऑफ टाइम की घोषणा हो गई है। अगर 6.16 मिनट तक मैच नहीं शुरू हुआ तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। 6 बजकर एक मिनट तक 5-5 ओवर के मैच का टॉस होना और 6.16 तक मैच शुरू होना जरूरी है।
इमरान खान के समर्थन में उतरे कपिल देव-सुनील गावस्कर समेत 14 पूर्व क्रिकेटर, पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी
कट ऑफ टाइम तकरीबन 7 बजे तक
आधिकारिक तौर पर 5-5 ओवर के मैच के लिए कट ऑफ टाइम शाम 6.10 तक का है। वहीं स्टार स्पोर्ट्स के अनुसार 7.10 तक इसे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल मौसम साफ हो रहा है और मुकाबला ग्राउंड रेडी होने के बाद शुरू हो सकता है।
पल्लीकेले में बारिश रुकी, कवर्स हटना शुरू
पल्लीकेले में बारिश फिलहाल रुक गई है और कवर्स भी हटना शुरू हो गए हैं। वहीं ग्राउंड स्टाफ ने पिच को भी फटाफट तैयार करना शुरू कर दिया है।
ओवर्स घटना शुरू, बारिश जारी
अभी भी बारिश जारी है और तकरीबन एक घंटे से ज्यादा का डिले हो चुका है टॉस के समय में। पूरा मैदान अभी भी कवर्स से ढका है। ग्राउंड स्टाफ बारिश रुकने का इंतजार कर रहा है। वहीं ओवर्स घटना भी अब शुरू हो चुके हैं।
कितने बजे से घटना शुरू होंगे ओवर्स?
3 बजकर 5 मिनट पर आई रिपोर्ट के मुताबिक अगर अगले एक घंटे तक टॉस नहीं हुआ और मैच नहीं शुरू हो पाया तो ओवर्स घटना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अभी भी पल्लिकेले में बारिश जारी है और मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
IRE vs ZIM: आयरलैंड-जिम्बाब्वे मैच बारिश के कारण अगर हुआ रद्द, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बाहर; किसे मिलेगी सुपर 8 में एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप: दोबारा हो सकता है IND vs PAK मैच, पाकिस्तान को सुपर 8 में करनी होगी एंट्री; समझें पूरा गणित
ACC Women's Asia Cup Rising Stars: इंडिया ए ने 89 गेंद में ही नेपाल को हराया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया
जिम्बाब्वे का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, बेन करन, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा।
आयरलैंड का स्क्वाड, पॉल स्टर्लिंग के बाहर होने के बाद
लॉर्कन टकर (कप्तान/विकेटकीपर), मार्क एडायर, रॉस एडायर, बेन कैलिट्ज़, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, सैम टॉपिंग, बेन व्हाइट, क्रेग यंग
श्रीलंका ने किया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई
ग्रुप बी से श्रीलंका की टीम अपने पहले तीन मैच जीतते हुए सुपर 8 में एंट्री कर चुकी है। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 16 फरवरी को हराकर अपना टिकट पक्का किया था।
आयरलैंड की जीत ही ऑस्ट्रेलिया को बचा पाएगी
इस मैच में अगर आयरलैंड की टीम जिम्बाब्वे को हराती है तब ही ऑस्ट्रेलिया आज बाहर होने से बचेगी। इसके बाद श्रीलंका भी जिम्बाब्वे को हराए और ऑस्ट्रेलियाई टीम आखिरी मैच ओमान से बड़े अंतर से जीते। अगर जिम्बाब्वे जीता तो ऑस्ट्रेलिया सीधे बाहर हो जाएगा।
बारिश से धुला मैच तो भी ऑस्ट्रेलिया बाहर
अगर यह मुकाबला बारिश के कारण धुला तो आयरलैंड और जिम्बाब्वे को 1-1 अंक मिलेगा। इसके बाद जिम्बाब्वे के 5 और आयरलैंड के 3 अंक हो जाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।
बारिश के कारण टॉस में देरी
इस मैच में बारिश के कारण फिलहाल टॉस में देरी हुई है। ताजा अपडेट और तस्वीर के मुताबिक पल्लिकेले में बारिश तेज है और पूरा मैदान कवर्स से ढका हुआ है।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे मुकाबले की सभी लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड देखने को मिलेगा। इस मैच के नतीजे पर ऑस्ट्रेलिया की किस्मत टिकी हुई है।