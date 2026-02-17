Ireland vs Zimbabwe Cricket Match LIVE Scorecard: आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच श्रीलंका के पल्लीकेले में मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो पाया। इस मुकाबले को अंत में रद्द घोषित किया गया। इस नतीजे के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो गई। वहीं ग्रुप बी से श्रीलंका के बाद अब जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में एंट्री की। इतना ही नहीं जिम्बाब्वे की टीम को सीधे-सीधे टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए एंट्री भी मिल गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ आयरलैंड को भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना पड़ा है।

Match Ended ICC Men's T20 World Cup, 2026 Ireland

vs Zimbabwe

Match Abandoned without toss ( Day – Match 32 )

Match Abandoned View Scorecard

