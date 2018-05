इंडियन प्रीमयिर लीग (आईपीएल) सीजन 11 का पहला क्वालीफायर मुकाबला मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और सनराइडर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच हुआ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस मैच में चेन्नई ने हैदराबाद को दो विकेट से मात देकर आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली। आईपीएल के इस सीजन में यूं तो बहुत से रिकॉर्ड बने और बहुत से पुराने रिकॉर्ड टूटे, लेकिन मंगलवार के मैच में एक बेहद ही खास रिकॉर्ड बन गया है। दरअसल, चेन्नई और हैदराबाद के बीच हुए क्वालीफायर मैच के दौरान मंगलवार को हॉटस्टार और अकामाई टेक्नोलॉजीज के रियल टाइम व्यूअर्स की संख्या 8.26 मिलियन (82 लाख 60 हजार) हो गई थी। इस बात की जानकारी अकामाई के सीईओ और को-फाउंडर टॉम लीटन ने ट्वीट कर दी।

टॉम ने ट्वीट कर बताया, ‘कल रात को वीडियो के लिए नया वैश्विक बेंचमार्क स्थापित किया हुआ: वीवीआईपीएल के लिए कल हॉटस्टार और अकामाई टेक्नोलॉजीज के रियल टाइम व्यूअर्स की संख्या 8.26 मिलियन हो गई थी। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन दर्शकों में से 97 फीसदी लोग मोबाइल पर मैच देख रहे थे। नई दुनिया में आपका स्वागत है। यह वीडियो के बिलियन्स यूजर्स का भविष्य है।’

A new global benchmark was established for video last night: @hotstartweets & @Akamai reached 8.26M concurrent viewers for #VivoIPL2018. A #worldrecord for online streaming! With 97% of viewers on mobile devices. Welcome to the new world. This is the future of video for billions. pic.twitter.com/5R1ShYRFNp

