VIDEO: 36 गेंद पर 57 रन ठोक छा गए शुममन गिल, बना डाले कई रिकॉर्ड

भारतीय अंडर-19 टीम में अपनी बल्लेबाजी से शभी को प्रभावित करने वाले भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल आईपीएल में भी अपने जौहर दिखा रहे हैं। गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में शुभमन गिल ने केकेआर की जीत में अहम योगदान दिया। इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 177 रन बनाए। मेजबान कोलकाता ने इस लक्ष्य को 17.4 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। शुभमन ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 36 गेंदों का सामना किया और छह चौकों के अलावा दो छक्के लगाए। कप्तान कार्तिक ने 18 गेंदों पर सात चौके और एक छक्का लगाया। दोनों ने मुश्किल समय में पांचवें विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। शुभमन इस अर्धशतक के साथ ही कई रिकॉर्ड भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। आईपीएल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों के लिस्ट में शुभमन का नाम अब चौथे स्थान पर आ गया है।



दिल्ली डेयरडेविल्स के पृथ्वी शॉ इसी साल आईपीएल में अर्धशतक लगाकर इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली के ही ऋषभ पंत हैं, जिन्होंने साल 2016 में दिल्ली के लिए खेलते हुए अपना पहला अर्धशतक जमाया था। नंबर तीन पर राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम शामिल हैं। जबकि गुरुवार को खेले गए मुकाबले अर्धशतक जड़कर शुभमन गिल चौथे स्थान पर मैजूद हैं। शुभमन गिल को चेन्नई के खिलाफ नीतीश राणा के अनुपस्थिति में चौथे स्थान पर खेलने का मौका मिला और उन्होंने इसका जमकर फायदा उठाया।

Youngest to score a fifty at each position in #IPL : No.1 Prithvi Shaw 2018 No.2 Rishabh Pant 2016 No.3 Sanju Samson 2013 No.4 SHUBMAN GILL 2018* No.5 Rishabh Pant 2017 No.6 Deepak Hooda 2015 No.7 Wriddhiman Saha 2008 No.8 Chris Morris 2017 No.9/10/11 haven’t made a 50 #KKRvCSK

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी गिल टॉप 3 में ही बल्लेबाजी करना पसंद करते रहे हैं। इस दौरान उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। गिल ने अंडर-19 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 104.45 के औसत के साथ 15 पारियों में से 10 में अर्धशतक लगा चुके हैं। केकेआर आने वाले मैचों में भी उन्हें ऊपर ही खिलाना चाहेगा। शुभमन गिल की ये पारी देखकर सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Shubman Gill bats in top-3 in the Under-19 games. He has made 10 50+ scores in 15 innings and averages 104.45.

He made scores of 63, 90*, 86, 102* and 31 in Under-19 World Cup batting in top-3.

