IPL 2018: डेढ़ महीने पहले ही बता दिया था, कौन होगा विनर, रनर अप और मैन ऑफ द मैच!

आईपीएल 2018 का फाइनल मैच जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। फाइनल मैच में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से आसानी से हरा दिया था। इस मैच के हीरो रहे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ने इस मैच में अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि अनुभव हमेशा युवा पर भारी पड़ता है। 57 गेंदों पर 117 रन की नाबाद पारी खेलकर वॉटसन ने टीम को 9 गेंद रहते ही जीत दिला दिया। मैच से पहले शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि वॉटसन का बल्ला फाइनल मैच में इस तरह आग उगलेगा। इस मैच से पहले हैदराबाद के खिलाफ फाफ डु प्लेसिस ने अकेले दम पर चेन्नई को जीत दिलाने का काम किया था। इन दिनों सोशल मीडिया पर डेढ़ महीने पहले का एक ट्वीट तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 15 अप्रैल को किए गए इस ट्वीट में 27 मई को होने वाले आईपीएल फाइनल मैच के बारे में बात की गई है।

दरअसल, स्किन डॉक्टर नाम के एक ट्विटर अकाउंट से 15 अप्रैल को तीन सवाल पूछे गए थे। इन सवालों में पहला सवाल आईपीएल 2018 के विजेता को लेकर था तो वहीं दूसरा उपविजेता और तीसरा सवाल मैन ऑफ द मैच को लेकर किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इन सवालों का जवाब और फाइनल का रिजल्ट एक जैसे ही है। अंगुर स्टार्क नाम की एक महिला ने इन सवालों का जवाब देते हुए उसी दिन चेन्नई की इस जीत की भविष्यवाणी कर दी थी।

CSK will win.

SRH will be the runner up.

WATSON will be the man of the match

— Angoor Stark (@ladywithflaws) April 15, 2018