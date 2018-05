VIDEO : तो इस वजह से मैदान पर बड़े-बडे शॉट लगा पाते हैं क्रुणाल पंड्या और सूर्य कुमार यादव, वाइफ ने खोला राज

मुंबई इंडियंस के लिए इस साल सूर्यकुमार यादव सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हो रहे हैं। यादव ने इस सीजन खेले गए 10 मुकाबलों में मुंबई के लिए सबसे अधिक 399 रन बनाए हैं। इस दौरान सूर्यकुमार यादव का स्ट्राइक रेट भी शानदार रहा है। सूर्यकुमार यादव ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2012 में किया था, लेकिन यह सीजन सूर्यकुमार के लिए सबसे स्पेशल रहा है। इस सीजन उन्होंने सबसे अधिक रन बनाए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह टीम के लिए उनका ओपनिंग करना माना जा रहा है। केकेआर की तरफ से खेलते हुए यादव ने काफी नीचे बल्लेबाजी करने के लिए उतरते थे, लेकिन इस साल मुंबई के लिए ओपनिंग करने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके का जमकर फायदा उठाया। शुरुआती ओवरों में सूर्यकुमार यादव गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हैं। मुंबई इंडियंस के ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें सूर्यकुमार की वाइफ देविशा शेट्टी ने अपने पति की बल्लेबाजी के बारें में कई बातें शेयर की।

देविशा शेट्टी से एक शो के दौरान जब एंकर सवाल करती हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सूर्यकुमार यादव मैदान पर इतने लंबे-लंबे शॉट्स लगाने में कामयाब रहते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए देविशा कहती हैं सूर्य कुमार यादव मैदान पर जाने से पहले डीप चोकलेट और ब्राऊनी खाना पसंद करते हैं। वह मैदान पर अपने आपको शांत रखने के लिए ऐसा करते हैं। देविशा के अलावा क्रुणाल पंड्या की वाइफ पंखुड़ी शर्मा भी वहां मौजूद थी।

“Chocolate chip brownie with hot chocolate and some vanilla ice-cream!” – The secret behind SKY’s success?

We hope Chappie doesn’t watch this! #CricketMeriJaan #MumbaiIndians pic.twitter.com/qvqdEciLSh

