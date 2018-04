फिर जीतते-जीतते रह गई मुंबई इंडियन्स, पर इन तीन गेंदबाजों ने दिखाया जबरदस्त दम

आईपीएल में शुक्रवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले एक अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियन्स को एक विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम मुंबई इंडियन्स के बल्लेबाजों को 147 रनों पर रोकने में कामयाब रही। मुंबई की तरफ से सलामी बल्लेबाज इविन लुइस ने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन वो अपनी पारी को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में नाकाम रहे। उन्होंने 17 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के की बदौलत टीम के लिए सबसे अधिक 29 रन बनाए। मुंबई का कोई भी बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं रहा। हैदराबाद की तरफ से बिलि स्टानलेक, संदीप शर्मा और सिद्धार्थ कौल दो-दो विकेट लेने में कामयाब रहे, वहीं शाकिब अल हसन और राशिद खान ने एक-एक विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद को अच्छी शुरुआत मिली। रिद्धिमान साहा और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी की। एक समय ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। हालांकि, साहा का विकेट गिरते ही मुंबई इस मैच में वापसी करने में कामयाब रही।

साहा के आउट होते ही हैदराबाद के बल्लेबाजों के आउट होने का सिलसिला चल पड़ा। मुंबई के गेंदबाजों ने इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मुंबई की तरफ से युवा लेग स्पिनर मयंक मार्कंडेय ने सबसे अधिक चार विकेट अपने नाम किया। वहीं, तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेट लेकर हैदराबाद की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में दो विकेट अपने नाम किए।

